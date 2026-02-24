Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Kończy się śledztwo w sprawie zabójstwa ratownika medycznego. Nowe informacje

Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Dwa zarzuty dla mężczyzny, który ugodził nożem ratownika medycznego
Źródło: TVN24
Adam Cz., podejrzany o zabójstwo ratownika medycznego, jak wynika z opinii biegłych psychiatrów, w chwili popełnienia czynu był poczytalny. Przyznał się do zbrodni, ale nie chciał składać wyjaśnień. Śledztwo w tej sprawie już się kończy, niebawem do sądu trafi akt oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach dysponuje opinią psychiatryczno-psychologiczną Adama Cz., podejrzanego o zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach, w styczniu ubiegłego roku.

"W opinii psychiatryczno-psychologicznej biegli nie stwierdzili u Adama Cz. choroby psychicznej, ani upośledzenia umysłowego. Stwierdzili natomiast zespół uzależnienia od alkoholu. Zdaniem biegłych badany w odniesieniu do czynów, o popełnienie których jest podejrzany, miał zachowaną zdolność do rozpoznania ich znaczenia" - przekazał prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

"W aktualnym stanie psychicznym może on brać udział w toczącym się postępowaniu oraz prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. Nadto biegli wskazali, że zachodzi wysokie ryzyko ponownego popełnienia przez niego czynów podobnych w związku z uzależnieniem od alkoholu" - wyjaśnił prokurator.

Zmiana w zarzutach

Świderski wskazał, że 17 lutego, na podstawie zebranych w śledztwie dowodów, w tym w oparciu o końcową opinię z przeprowadzonej sekcji zwłok oraz opinię biologiczną, prokurator wydał postanowienie o zmianie dotychczas ogłoszonych podejrzanemu zarzutów.

"W ten sposób, że wskazał, którym z dwóch zabezpieczonych noży zadany został śmiertelny cios pokrzywdzonemu Cezaremu L., a także doprecyzował doznane przez wyżej wymienionego obrażenia, które skutkowały jego śmiercią. W pozostałym zakresie ogłoszone wcześniej zarzuty, w tym usiłowanie zabójstwa drugiego z ratowników medycznych, pozostały bez zmian" - poinformował prokurator Świderski.

Adam Cz. przyznał się do zmienionych zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.

"Planowane są czynności kończące postępowanie, po których to czynnościach zostanie skierowany przeciwko Adamowi Cz. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Siedlcach" - wyjaśnił prokurator Świderski.

Adamowi Cz. grozi dożywotnie więzienie.

Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Źródło: TVN24

Zabójstwo ratownika

Do zdarzenia doszło 25 stycznia 2025 roku w Siedlcach. W jednym z mieszkań przy ulicy Sobieskiego odbywała się impreza z udziałem sześciu osób. Jedną z nich był 59-letni wówczas Adam Cz. Śledczy ustalili, że w pewnym momencie mężczyzna źle się poczuł i sam wezwał pogotowie. Gdy ratownicy medyczni udzielali mu pomocy, zaatakował ich.

64-letni Cezary L. został ugodzony nożem i po przewiezieniu do szpitala zmarł. Drugi z ratowników - Mateusz M. - został zraniony w nadgarstek.

W chwili zdarzenia Adam Cz. miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia

Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia

Podejrzany o zabójstwo ratownika medycznego trafi na obserwację psychiatryczną

Podejrzany o zabójstwo ratownika medycznego trafi na obserwację psychiatryczną

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
SiedlceProkuraturaZabójstwo
Czytaj także:
Stacja metra Kabaty
Przebudują układ torowy na stacji Kabaty
Ursynów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Ich podróż zakończyła się na lotnisku
Włochy
Dawna fabryka przy ulicy Hożej
Rzadki przykład fabryki śródmiejskiej. Produkowano tam czcionki, broń i serki topione
Śródmieście
Wycinka drzew obok stacji w Falenicy
Koniec zielonej oazy, wszystko wycięte. "Jesteśmy w szoku"
Piotr Bakalarski
Funkcjonariusze na lotnisko Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Tadżykistanu
Za dokumenty zapłacił cztery tysiące dolarów, granicy nie przekroczył
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta
Włochy
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
Okolice
Nie działa winda prowadząca do stacji Ratusz Arsenał
Nie działa jedyna winda na peron stacji metra
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanego o trzy zabójstwa
Nie żyje sześć kobiet. Seryjny zabójca z zarzutami 
Śródmieście
Gruz w Parku Żerańskim
Betonowe płyty w Parku Żerańskim pod okiem inspektorów
Białołęka
Awantura w metrze przerodziła się w groźby i przemoc fizyczną
Awantura w metrze. 25-latek stanął w obronie kobiety, usłyszał zarzut
Bielany
Policjanci udaremnili próbę wyłudzenia kredytu
Próbował wyłudzić 200 tysięcy złotych. Przeszkodzili mu policjanci
Okolice
W przeciwatomowym bunkrze w Kampinoskim Parku Narodowym zimują nietoperze
Nocek, mroczek, gacek, mopek. W dawnym bunkrze śpią nietoperze
Okolice
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Miał na koncie mandat za przekroczenie prędkości. Kolejny był dwa razy wyższy
Okolice
Zatrzymany mężczyzna poszukiwany na podstawie ENA
Miał pracować dla chińskiego wywiadu. Zatrzymali go na Okęciu
Włochy
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
Siekierki pod wodą
Ulice pod wodą. Mieszkańcy chodzą w workach i skaczą przez płot
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. "Impulsywność" i "szkodzenie"
Śródmieście
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Złagodzony wyrok
Okolice
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
Wola
Wypadek w Wildze
20-latek rozbił samochód na drzewie. Był pijany
Okolice
Kierujący autobusem wjechał na chodnik i doprowadził do uszkodzenia auta
Kierowca autobusu chciał ominąć inne auto, wjechał na chodnik
Okolice
Strażak kierujący wozem był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali do wypadku. Strażak kierujący wozem był pijany
Okolice
Funkcjonariusze ABW zatrzymali Białorusina podejrzanego o szpiegostwo (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymano Białorusina podejrzanego o szpiegostwo
Śródmieście
Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Handlowali narkotykami w bramach. Wśród zatrzymanych pseudokibice
Praga Północ
Ulica Bartycka czeka na przebudowę
Mieszkańcy nie chcieli "autostrady" pod oknami. Urzędnicy zmienili plany
Dariusz Gałązka
Straż Graniczna
Pijany awanturował się na lotnisku
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Niósł futrynę przez miasto, policjanci nabrali podejrzeń
Okolice
Urząd Miasta w Radomiu
Radni pokłócili się o potańcówkę w klimacie PRL. Jeden z nich dostał wylewu i zmarł w szpitalu
RADOM
Fabryka narkotyków
W gospodarstwie sadowniczym wyprodukowali ponad pół tony narkotyków
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki