Na ulicy atakował kobiety. Apelują do pokrzywdzonych, by się zgłaszały

Marsz Niepodległości, organizowany przez narodowców, rozpocznie się na rondzie Dmowskiego. Następnie uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego. Zgromadzenie zaplanowano w godzinach 14-20. Tegoroczny przemarsz odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski, moc to my".