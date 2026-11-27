Okolice Mężczyzna zsunął się z dachu. Policjanci uratowali go przed groźnym upadkiem Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Denis Klimov 3000/Shutterstock

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Do interwencji doszło w sobotę około godziny 18. Dyżurny siedleckiej komendy skierował patrol, w którego skład wchodzili sierżant Hubert Okniński i sierżant Marcin Pałdyn, na ulicę Starowiejską. Na jednej z tamtejszych posesji świadkowie zaobserwowali ogień wydobywający się z komina.

"Stracił równowagę"

"Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli na dachu budynku mężczyznę, który próbował samodzielnie ugasić pożar sadzy w kominie. W pewnym momencie, gdy funkcjonariusze wchodzili na teren posesji, 51-latek stracił równowagę i zaczął zsuwać się z dachu" - relacjonuje komisarz Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Dodaje, że policjanci natychmiast podbiegli do budynku i złapali spadającego mężczyznę. Dzięki temu, upadek został zamortyzowany. Funkcjonariusze udzielili 51-latkowi pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe.

Jak podkreśla rzeczniczka siedleckiej policji, mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i nie było konieczności przewiezienia go do szpitala.

Ugaszeniem pożaru sadzy w kominie zajęli się strażacy. "Wstępnie ustalili, że do zdarzenia doszło z powodu braku odpowiedniej konserwacji przewodów kominowych" - informuje podkom. Radomyska.