Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE
Okolice

W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować

Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Z okna jednego z bloków w Siedlcach ktoś strzelał z wiatrówki. Policjanci znaleźli w mieszkaniu 81-letniego mężczyzny 17 sztuk broni pneumatycznej. Usłyszał zarzut narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

We wtorek do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że na jednej z ulic nieznana osoba strzela z przedmiotu przypominającego broń, po czym chowa się za firanką w oknie mieszkania.

W pobliżu jego głowy przeleciał śrut

"Z relacji świadka wynikało, że nie był to incydent, zdarzało się to też wcześniej. 13 lutego, gdy przechodził w pobliżu klatki schodowej wskazanego budynku, w pobliżu jego głowy przeleciał śrut. Zdarzenie to naraziło zgłaszającego na realne niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" - informuje komisarz Ewelina Radomyska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Źródło: Policja Mazowiecka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Źródło: Policja Mazowiecka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
Źródło: Policja Mazowiecka

W mieszkaniu wskazanym przez zawiadamiającego policjanci zastali 81-letniego mężczyznę. Znaleźli łącznie 17 przedmiotów przypominających broń śrutową typu wiatrówka - w tym dwie jednostki długie oraz piętnaście krótkich.

"Wszystkie zostały przekazane do badań, aby zweryfikować, czy wymagane jest pozwolenie na ich posiadanie. Od tej ekspertyzy zależeć będzie ewentualne uzupełnienie zarzutów dla mężczyzny" - dodaje policjantka.

Mężczyzna oświadczył interweniującym policjantom, że zabezpieczone przedmioty stanowią jego własność i zostały zakupione w celach kolekcjonerskich. Jak wyjaśnił, od lat interesuje się tematyką militarną.

Zarzut dla 81-latka

W środę 81-latek usłyszał zarzut z art. 160 paragraf 1 Kodeksu karnego, dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany nie przyznał się do oddawania strzałów.

Policja przypomina, że posiadanie broni, w tym broni pneumatycznej (wiatrówek), nawet w celach kolekcjonerskich, wiąże się z odpowiedzialnością.

"Nawet broń pneumatyczna może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka i zwierząt. Odpowiedzialność karna grozi każdemu, kto swoim zachowaniem naraża inne osoby na niebezpieczeństwo" - przypomina komisarz Radomyska.

Opracowała Alicja Glinianowicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty

700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty

Śródmieście
Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę

Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę

Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjabroń
Czytaj także:
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Śródmieście
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał 100 dzików pod Warszawą. Będzie więcej
Okolice
Prokuratura i kolej badają okoliczności wypadku w Bierwieckiej Woli
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
RADOM
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
Okolice
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
Mokotów
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
Praga Południe
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Praga Północ
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
Okolice
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
Śródmieście
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
Okolice
Remont kościoła paulinów
Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont
Śródmieście
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki