Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków

Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
Namalowany w XVII wieku obraz przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków. Jego autorem jest polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego. Dzieło znajduje się w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Krześlinie, którego początki sięgają XVI wieku.

Obraz z kościoła św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie, przedstawiający św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków. To decyzja Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podjęta na wniosek proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie.

Obraz ma wymiary 168 na 100 centymetrów i wykonany został w technice olejnej na płótnie. "Kompozycja utrzymana jest w ciemnej tonacji, w odcieniach brązu, ochry i ugru" - opisał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Na rewersie znajduje się sygnatura autora o treści: "Malował J. Buchbinder w 1856 r.". Autorem dzieła jest Józef Buchbinder (1839-1909) polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego, w którego obrazach zauważalne są cechy twórczości tzw. Nazareńczyków. "Przedmiotowe dzieło stanowi istotne źródło do badań nad jego twórczością, szczególnie w zakresie sztuki o tematyce religijnej. Kompozycja zdobiła pierwotnie retabulum osiemnastowiecznego ołtarza bocznego pod wezwaniem Św. Józefa" - zaznaczył konserwator.

Jego początki sięgają XVI wieku

Pierwszą drewnianą świątynię w Krześlinie wybudowano w XVI wieku. W latach 1730-1740 wzniesiono obecny kościół, zaprojektowany w stylu barokowym. Wyposażenie świątyni ufundowali Marek Butler oraz Wiktoryn Kuczyński.

W 1743 roku kościół został przejęty na potrzeby klasztoru Bernardynów. W 1864 roku po kasacji klasztoru, świątynia pełniła rolę kościoła filialnego. "Najprawdopodobniej jeszcze przed kasatą w ołtarzu bocznym umieszczono obraz 'Św. Józef z Dzieciątkiem' autorstwa Buchbindera. W świątyni zachowało się historyczne, w większości barokowe i klasycystyczne wyposażenie" - wyjaśnił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie został wpisany do rejestru zabytków 3 maja 1962 roku. Z kolei wyposażenie tej świątyni zostało wpisane do rejestru zabytków 23 grudnia 1985 roku. Jednak jak przekazał konserwator, decyzja ta nie objęła swym zakresem obrazu "Św. Józef z Dzieciątkiem".

Przeczytaj także: Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście

Klatka kluczowa-67078
Prace w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Źródło: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie, Delegatura w Siedlcach

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki