Okolice Kosztowna przejażdżka 15-latka. Jego rodzice zapłacili trzy tysiące złotych

Ministerstwo infrastruktury planuje zmiany przepisów w sprawie hulajnóg i rowerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Policjanci z Siedlec zatrzymali do kontroli 15-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jechał bez kasku ochronnego i przewoził pasażera. Podczas kontroli okazało się, że nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną.

Sąd rodzinny i mandat dla rodziców

"Nie były to też jego pierwsze wykroczenia popełnione podczas jazdy tym pojazdem. W związku z zachowaniem nastolatka policjanci sporządzili dokumentację i przekazali ją do sądu rodzinnego. Nieletni również muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a powtarzające się naruszanie zasad bezpieczeństwa może skutkować konsekwencjami prawnymi" - zaznacza kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. "To jednak nie koniec sprawy. Odpowiedzialność ponoszą także dorośli, którzy udostępniają hulajnogę elektryczną dziecku bez wymaganych uprawnień. W tym przypadku na rodzica chłopca nałożono mandat karny w wysokości trzech tysięcy złotych - dodaje.

Hulajnoga to nie zabawka

Hulajnoga elektryczna to wygodny środek transportu, ale nie jest zabawką. Rozwija prędkość, a jej użytkownik porusza się wśród samochodów, rowerzystów i pieszych. Chwila nieuwagi, brawura czy brak umiejętności mogą doprowadzić do groźnego wypadku. Dlatego rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że samo posiadanie hulajnogi nie oznacza, że dziecko może legalnie poruszać się nią po drodze publicznej. przypomina policja

O tym pamiętaj

Dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową albo odpowiednie prawo jazdy, np. kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać takich uprawnień.

Kierujący hulajnogą elektryczną nie może przewozić pasażera.

Od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16. roku życia kierujące hulajnogą elektryczną mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego.