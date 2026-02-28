Logo TVN Warszawa
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia. Wyrok

Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Do zdarzenia doszło w Siedlcach
Źródło: Google Earth
Dominik E. został skazany za zabójstwo przypadkowego przechodnia. Mężczyzna zginął od ciosów zadanych kamieniem w worku. Po zbrodni E. ukradł ze sklepu czerwoną kurtkę i czapkę Mikołaja.

Do zbrodni doszło 19 grudnia 2023 roku w Siedlcach w okolicy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Kochanowskiego. Dominik E. zaatakował przypadkowego przechodnia idącego do pracy, zadając mu sześć ciosów kamieniem w worku. Kolejne ciosy padały, gdy zaatakowany upadł. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Po zabójstwie Dominik E., wybijając szybę wystawową, włamał się do sklepu przy ul. Wojskowej, skąd zabrał kurtkę koloru czerwonego i czapkę św. Mikołaja. Dominik E. przebrał się w skradzioną odzież i udał się do sklepu spożywczego przy ul. Monte Cassino, gdzie ukradł produkty spożywcze.

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Dominik E. został oskarżony o zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ tego czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary trzech lat pozbawienia wolności.

"Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach 9 grudnia 2024 roku w sprawie tej zapadł wyrok, w którym Dominik E. został uznany za winnego popełnienia wskazanego czynu. Stosownie do wniosków prokuratora w tym zakresie, sąd wymierzył mu karę 30 lat pozbawienia wolności. Sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku podzielił w całości argumentację przedstawioną przez prokuraturę, przemawiającą za wymierzeniem Dominikowi E. tak surowej kary" - podał w komunikacie prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał teraz w mocy ten wyrok, jest już więc prawomocny.

Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Proces Zbigniewa G. oskarżonego o brutalne zabójstwo żony na poznańskim osiedlu Batorego
Zadał żonie kilkadziesiąt ciosów. Dzieci go broniły, sąd zaskoczył
TVN24
Wyrok za potrójne zabójstwo w Wielkanoc w domu w Ursusie
Cztery ciała w jednym domu. Wyrok w sprawie makabrycznej zbrodni
Alicja Glinianowicz
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ProkuraturaZabójstwoPrzestępstwaWyroki sądowe w PolscePrzestępczość w Warszawie
