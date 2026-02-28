Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia. Wyrok

Do zdarzenia doszło w Siedlcach Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zbrodni doszło 19 grudnia 2023 roku w Siedlcach w okolicy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Kochanowskiego. Dominik E. zaatakował przypadkowego przechodnia idącego do pracy, zadając mu sześć ciosów kamieniem w worku. Kolejne ciosy padały, gdy zaatakowany upadł. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Po zabójstwie Dominik E., wybijając szybę wystawową, włamał się do sklepu przy ul. Wojskowej, skąd zabrał kurtkę koloru czerwonego i czapkę św. Mikołaja. Dominik E. przebrał się w skradzioną odzież i udał się do sklepu spożywczego przy ul. Monte Cassino, gdzie ukradł produkty spożywcze.

Motywacja zasługująca na szczególne potępienie

Dominik E. został oskarżony o zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Odpowiadał w warunkach recydywy, ponieważ tego czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary trzech lat pozbawienia wolności.

"Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach 9 grudnia 2024 roku w sprawie tej zapadł wyrok, w którym Dominik E. został uznany za winnego popełnienia wskazanego czynu. Stosownie do wniosków prokuratora w tym zakresie, sąd wymierzył mu karę 30 lat pozbawienia wolności. Sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku podzielił w całości argumentację przedstawioną przez prokuraturę, przemawiającą za wymierzeniem Dominikowi E. tak surowej kary" - podał w komunikacie prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach

Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał teraz w mocy ten wyrok, jest już więc prawomocny.

OGLĄDAJ: Ataki na Iran. Oglądaj TVN24 i TVN24+