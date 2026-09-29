Okolice Groził, że wysadzi blok, usłyszał zarzut Dariusz Gałązka |

65-latek groził, że wysadzi blok Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Policja

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prokurator Bartłomiej Świderski poinformował, że w piątek 25 września podejrzany usłyszał zarzut "bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych". Jest to czyn z artykułu 164 paragraf 1 Kodeksu karnego.

"Edward Cz. podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - przekazał prokurator Świderski.

Siedział z zapalniczką i odkręconą butlą gazową

Do zdarzenia doszło 8 sierpnia, po godzinie 15. Dyżurny komendy w Siedlcach odebrał zgłoszenie od 46‑letniej kobiety dotyczące awantury domowej. Jak powiedziała jej 65‑letni mąż, był pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę. Kiedy wyszła na zewnątrz, odmówił wpuszczenia jej do mieszkania.

Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu Źródło zdjęcia: Policja

Policjanci skierowani na miejsce próbowali nakłonić mężczyznę do otwarcia drzwi, jednak 65‑latek konsekwentnie odmawiał. Mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu. Na miejsce wezwano straż pożarną i ewakuowano 38 mieszkańców trzypiętrowego bloku.

Policjanci siłowo weszli do mieszkania, w którym zastali odkręconą butle gazową i 65-latka próbującego uruchomić zapalniczkę. Został obezwładniony i zatrzymany.

Edwardowi Cz. grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu Źródło zdjęcia: Policja