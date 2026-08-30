Okolice Działali osiem lat, umożliwili nielegalne zdobycie prawa pobytu w Polsce setkom cudzoziemców

Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna

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Śledztwo w tej prowadzą funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w okresie od stycznia 2018 roku do lutego 2026 roku w Siedlcach cudzoziemcy narodowości ukraińskiej, gruzińskiej, armeńskiej, mołdawskiej i białoruskiej nielegalnie zdobywali wizy pracownicze, a tym samym prawo pobytu na terytorium Polski. Umożliwiały to osoby prowadzące dwie firmy.

"Wprowadzili podstępnie w błąd"

"Składali lub polecali pracownikom składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oświadczenia, w których poświadczali nieprawdę co do powierzenia wykonywania pracy wymienionym w tych dokumentach cudzoziemcom" - wyjaśnia w komunikacie Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy: 63-letniego Gennadiya Ch. i 50-letnią Natalię B.

"Stałe źródło dochodu"

Prokurator zarzucił im, że - w zamian za korzyści majątkowe - umożliwili nielegalne zdobycie wiz pracowniczych i prawa pobytu w Polsce ponad 600 cudzoziemcom, a z popełnionych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora, postanowił o ich tymczasowym aresztowaniu do 6 października.

Grozi im od dziewięciu miesięcy do nawet 12 lat więzienia.