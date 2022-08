Podali się za policjantów i wmówili seniorkom, że ich oszczędności są zagrożone. Trzy osoby aresztowane

"Przestraszone kobiety przekazały pieniądze rzekomym policjantom"

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Wówczas mężczyźni zadzwonili do dwóch 79-latek z Siedlec na ich telefony stacjonarne. - Podając się z policjantów, wmówili seniorkom że zgromadzone przez nie oszczędności są zagrożone. Przestraszone kobiety przekazały pieniądze rzekomym mundurowym. Jedna z nich straciła tak 10 tys. zł, druga 20 tys. złotych - poinformowała nadkom. Agnieszka Świerczewska, rzeczniczka siedleckiej policji.

W piątkowe popołudnie policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach namierzyli oszustów. - Znaleźli przy nich także należące do kobiet pieniądze. Wrócą one do właścicielek po zakończeniu postępowania. Do sprawy zatrzymano również auto, którym poruszali się przestępcy - przekazała rzeczniczka. Obecnie funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni nie mają na swoim koncie także innych podobnych przestępstw popełnionych w kraju.