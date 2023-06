Miał napastować kilkuletnią dziewczynkę na placu zabaw. 38-latek objęty dozorem

Prokuratura zastosowała dozór policji wobec 38-latka, który jest podejrzany o napastowanie kilkuletniej dziewczynki. Do zdarzenia doszło w niedzielę na placu zabaw w Siedlcach na Mazowszu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z placów zabaw w Siedlcach. Służby zaalarmowała jedna z osób, która była świadkiem zajścia. 38-letni siedlczanin został zatrzymany, przyznał się do popełnionego czynu i złożył wyjaśnienia. - Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej – przekazała prok. Wąsak.