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Okolice

Quad uderzył w dwa auta i ogrodzenie. Nastoletni kierowca ciężko ranny

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Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Coraz częściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na quadach. Policja apeluje do rodziców
Źródło wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Płocku
17-letni kierowca quada wjechał w zaparkowane auta i ogrodzenie. Policja podaje, że młody mężczyzna odniósł poważne obrażenia. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy.

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 19 w miejscowości Setropie w powiecie płockim. - 17-letni kierujący quadem z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem zjechał z drogi i uderzył w dwa zaparkowane pojazdy a następnie ogrodzenie - relacjonuje komisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Na miejscu wypadku pracowały pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala - informuje policjantka.

Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Płocku

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Policjanci prowadzili w niedzielę oględziny i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePłock
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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