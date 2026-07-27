Quad uderzył w dwa auta i ogrodzenie. Nastoletni kierowca ciężko ranny
Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 19 w miejscowości Setropie w powiecie płockim. - 17-letni kierujący quadem z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem zjechał z drogi i uderzył w dwa zaparkowane pojazdy a następnie ogrodzenie - relacjonuje komisarz Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Na miejscu wypadku pracowały pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala - informuje policjantka.
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Policjanci prowadzili w niedzielę oględziny i zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia.
Źródło: tvnwarszawa.pl