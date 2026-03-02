Logo TVN Warszawa
Okolice

Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu, uszkodzone zostały też trzy inne pojazdy

Zderzenie w Sękocinie Starym
Do zdarzenia doszło w Sękocinie Starym
Źródło: Google Maps/ TVN24
Dwa auta zderzyły się na jednym ze skrzyżowań w Sękocinie Starym. W wyniku kolizji uszkodzone zostały także trzy inne pojazdy. Były utrudnienia w ruchu.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 7.40. Dotyczyło kolizji na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ulicą Słoneczną w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim.

- Brały w niej udział dwa pojazdy. Doszło do na tyle mocnego zderzenia, że zniszczone zostały dodatkowo trzy pojazdy, które oczekiwały na przejazd przez skrzyżowanie - relacjonuje podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. - Poszkodowana została sprawczyni kolizji. Kobieta została ukarana mandatem - dodaje rzeczniczka pruszkowskiej policji.

Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Zderzenie w Sękocinie Starym
Zderzenie w Sękocinie Starym
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Wszyscy kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów - zaznacza podkom. Orlik.

Jak opisuje policjantka, początkowo ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony, ale po godzinie 9 działania służb zakończyły się.

Zderzenie kilku aut na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7

"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"

"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"

Śródmieście
Zderzenie kilku aut na trasie S7

Zderzenie kilku aut na trasie S7

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

