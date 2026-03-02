Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu, uszkodzone zostały też trzy inne pojazdy

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 7.40. Dotyczyło kolizji na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ulicą Słoneczną w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim.
- Brały w niej udział dwa pojazdy. Doszło do na tyle mocnego zderzenia, że zniszczone zostały dodatkowo trzy pojazdy, które oczekiwały na przejazd przez skrzyżowanie - relacjonuje podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. - Poszkodowana została sprawczyni kolizji. Kobieta została ukarana mandatem - dodaje rzeczniczka pruszkowskiej policji.
- Wszyscy kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów - zaznacza podkom. Orlik.
Jak opisuje policjantka, początkowo ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony, ale po godzinie 9 działania służb zakończyły się.
Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl