Zderzenie dwóch aut na skrzyżowaniu, uszkodzone zostały też trzy inne pojazdy

Do zdarzenia doszło w Sękocinie Starym Źródło: Google Maps/ TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 7.40. Dotyczyło kolizji na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ulicą Słoneczną w Sękocinie Starym w powiecie pruszkowskim.

- Brały w niej udział dwa pojazdy. Doszło do na tyle mocnego zderzenia, że zniszczone zostały dodatkowo trzy pojazdy, które oczekiwały na przejazd przez skrzyżowanie - relacjonuje podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni. - Poszkodowana została sprawczyni kolizji. Kobieta została ukarana mandatem - dodaje rzeczniczka pruszkowskiej policji.

Zderzenie w Sękocinie Starym Zderzenie w Sękocinie Starym Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie w Sękocinie Starym Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie w Sękocinie Starym Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie w Sękocinie Starym Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Zderzenie w Sękocinie Starym Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Wszyscy kierujący byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do prowadzenia pojazdów - zaznacza podkom. Orlik.

Jak opisuje policjantka, początkowo ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony, ale po godzinie 9 działania służb zakończyły się.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zderzenie kilku aut na trasie S7

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24