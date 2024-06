Zderzenie w alei Krakowskiej, jedno z aut "ścięło" słup

czytaj dalej

Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym obywatelowi Białorusi. Mężczyzna doprowadził do wypadku, w którym poszkodowanych została grupa pieszych na ulicy Puławskiej. Podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia, mężczyzna przyznał się do winy. W niedzielę uderzył w bmw, które potem raniło sześcioro przechodniów. Kierowcy drugiego auta również odebrane zostało prawo jazdy.