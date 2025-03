Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Duży pożar traw w Sękocinie Nowym. Ogień objął niemal trzy hektary pól i był już blisko zabudowań. Trwa dogaszanie. Trawy najczęściej płoną na przełomie marca i kwietnia, strażacy zwracają się dlatego z apelem.

Akcji gaśniczej przyglądał się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. - Ogień podszedł blisko zabudowań. Na szczęście został ugaszony, zanim przedostał się na posesje. Strażacy przelewają teren wodą, akcja wciąż trwa - relacjonował po godzinie 15.

Pożar traw w Sękocinie Nowym Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar traw w Sękocinie Nowym Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

O szczegóły akcji zapytaliśmy straż pożarną. - Pożar objął około trzech hektarów pól. Nie rozprzestrzenił się na okoliczne zabudowania. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Został zlokalizowany, trwa dogaszanie - poinformował asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

Na miejscu działają cztery zastępy straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Straż pożarna apeluje

5 marca 2025 Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła tegoroczną akcję profilaktyczną pod nazwą "Stop pożarom traw". Celem jest ograniczenie liczby pożarów traw na łąkach, polach i nieużytkach oraz zminimalizowanie zagrożeń ze strony tych pożarów dla środowiska naturalnego, życia i zdrowia oraz mienia.

Kampania "Stop pożarom traw" Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

"Apelujemy i ostrzegamy: nie wypalaj traw. W razie zauważenia pożaru, alarmujmy straż pożarną dzwoniąc po numer 112" - podkreśliła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Jak poinformowała, pożary traw wywołane przez człowieka mogą szybko wymknąć się spod kontroli, prowadząc do niszczenia flory i fauny, a także do zagrożenia dla ludzi i ich mienia.

Kiedy dochodzi do pożarów traw? Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie/Facebook

I wskazała główne skutki wypalania traw. Niosą one zagrożenie dla środowiska - wypalanie traw degraduje glebę, prowadzi do jej jałowienia, co wpływa na bioróżnorodność terenu. Pożary traw są też jednym z głównych czynników prowadzących do pożarów lasów, które są największymi stratami ekologicznymi i ekonomicznymi.

W zeszłym roku straż pożarna wyjeżdżała do 3 747 pożarów traw, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.