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Okolice

Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista. Szukają świadków

Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk
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Motocyklista zginął po czołowym zderzeniu z autem osobowym. Do wypadku doszło na łuku drogi. Płońscy policjanci zwracają się z prośbą o pomoc do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje na jego temat.

W środę, 26 sierpnia, około godz. 19.40, w miejscowości Sarnowo-Góry w gminie Dzierzążnia doszło do tragicznego wypadku drogowego. 49-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, kierujący motocyklem marki Yamaha, na łuku drogi powiatowej zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Hondą, którą kierowała 47-latka.

Zginął motocyklista

"Pomimo podjętej na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń. Badanie wykazało, że była trzeźwa. W zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby" - podano w komunikacie płońskiej policji.

Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku zginął motocyklista
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk
Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń
Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń
Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, która wykonała niezbędne czynności procesowe. Policjanci prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Apel policji

"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności o kontakt. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Płońsku pod numerami telefonów: 47 703 35 00 lub 47 703 35 50. Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - apelują płońscy policjanci.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
WypadekDrogi w PolscePolicjaPłońskmotocyklista
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