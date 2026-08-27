Okolice Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista. Szukają świadków

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Płońsk

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W środę, 26 sierpnia, około godz. 19.40, w miejscowości Sarnowo-Góry w gminie Dzierzążnia doszło do tragicznego wypadku drogowego. 49-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, kierujący motocyklem marki Yamaha, na łuku drogi powiatowej zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Hondą, którą kierowała 47-latka.

Zginął motocyklista

"Pomimo podjętej na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować. Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń. Badanie wykazało, że była trzeźwa. W zdarzeniu nie uczestniczyły inne osoby" - podano w komunikacie płońskiej policji.

Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista Źródło zdjęcia: Policja Płońsk W wypadku zginął motocyklista Źródło zdjęcia: Policja Płońsk Kierująca Hondą nie odniosła obrażeń Źródło zdjęcia: Policja Płońsk

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, która wykonała niezbędne czynności procesowe. Policjanci prowadzą postępowanie, którego celem jest ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Apel policji

"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności o kontakt. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Płońsku pod numerami telefonów: 47 703 35 00 lub 47 703 35 50. Każda informacja może mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania" - apelują płońscy policjanci.

👮 Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️Minionej doby na polskich drogach doszło do 4⃣ wypadków ze skutkiem śmiertelnym

➡️Od początku wakacji takich zdarzeń było 2⃣1⃣7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze ‼️#policja… pic.twitter.com/S7nFjSUiLE — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 27, 2026 Rozwiń

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