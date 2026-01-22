Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ciało zaginionej kobiety w zaspie, policjanci zatrzymali 45-latka

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Sprawą zajmowali się śledczy z Ciechanowa
Źródło: Google Maps
W miejscowości Sarnowa Góra (Mazowieckie) znaleziono na terenie jednej z posesji zwłoki 67-letniej kobiety. Ciało znajdowało się w śniegowej zaspie śniegu. W związku ze sprawą zatrzymano 45-letniego mężczyznę.

Nadkomisarz Bożena Kuklak z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poinformowała w czwartek, że dzień wcześniej wieczorem wpłynęło tam zgłoszenie o zaginięciu 67-letniej kobiety, mieszkanki gminy Sońsk. Jej ciało, po przybyciu na miejsce patrolu, zostało odnalezione na terenie należącej do niej posesji.

"W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, mieszkańca powiatu ciechanowskiego" - przekazała w komunikacie nadkomisarz Bożena Kuklak.

Śledztwo w sprawie śmierci kobiety

Policjantka odmówiła podania szczegółów sprawy, w tym dotyczących zatrzymanego mężczyzny i okoliczności znalezienia zwłok kobiety. Zaznaczyła, że w sprawie, do której na miejscu czynności procesowe wykonywali policjanci pod nadzorem prokuratora, zostanie wszczęte śledztwo.

Z ustaleń PAP wynika, że do zdarzenia doszło w Sarnowej Górze, a o zaginięciu 67-latki w środę wieczorem powiadomiła policję córka. W poszukiwaniach uczestniczyli strażacy. Z relacji syna zaginionej, mieszkającego z matką, miało wynikać, że kobieta wyszła z domu szukać psów.

- Podczas przeszukania najbliższej okolicy na terenie posesji znaleziono martwą kobietę w zaspie śniegu, nieopodal budynków - potwierdził rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie brygadier Radosław Osiecki.

Jak przyznał, z raportu dotyczącego poszukiwań, w których uczestniczyło 16 strażaków, wynika, że po odkryciu zwłok 67-latki stwierdzono u niej rozległe obrażenia głowy.

Okoliczności, w jakich doszło do śmierci kobiety bada policja i Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Policja Przestępczość w Warszawie Ciechanów
