Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary

Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie ciechanowskim
Źródło: Google Earth
Prokuratura w Ciechanowie (Mazowieckie) postawiła 45-latkowi zarzut zabójstwa 67-letniej kobiety, której ciało znaleziono w Sarnowej Górze. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podejrzany to syn ofiary.

W środę wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 67-letniej kobiety, mieszkanki Sarnowej Góry w gminie Sońsk. Funkcjonariusze odnaleźli ciało na jej posesji, w zaspie śniegu w pobliżu zabudowań. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 45-letniego mężczyznę.

Znaleziono siekierę, zlecono sekcję zwłok

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski poinformował, że w piątek 45-latkowi, w ramach wszczętego tam śledztwa, przedstawiony został zarzut zabójstwa. - Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - powiedział prokurator Bońkowski.

Podkreślił przy tym, że po przedstawieniu zarzutu do sądu został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące.

Jak dodał szef Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, sekcja zwłok 67-latki wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz głowy, spowodowany prawdopodobnie narzędziem tępokrawędzistym. Przyznał jednocześnie, że na miejscu zdarzenia, w trakcie oględzin uzupełniających, znaleziona została siekiera.

- Będziemy podejmowali dalsze czynności, aby ustalić czy rzeczywiście jest to narzędzie, którym zadano cios - zastrzegł prokurator Bońkowski.

Syn twierdził, że wyszła szukać psów

Według źródeł PAP, znających okoliczności sprawy, o zaginięciu 67-latki powiadomiła policję córka. W poszukiwaniach uczestniczyli też strażacy. Z relacji syna zaginionej, mieszkającego wraz matką, miało wynikać, że kobieta wyszła z domu szukać psów. Ostatecznie to właśnie on został zatrzymany przez policję jeszcze w środę wieczorem, a w piątek usłyszał zarzut.

Zgodnie z art. 148. par. 1. Kodeksu karnego, kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie o zabójstwie
Śródmieście
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przestępczość w WarszawiePolicjaPrzestępstwa
