Pięć szczeniaków porzuconych w lesie
Do zdarzenia doszło we wtorek pomiędzy miejscowościami Chłopków a Stare Litewniki. Policjanci, patrolujący podległy im rejon, natrafili na pięć szczeniąt w lesie.
"Zwierzęta były bez opieki. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Zaopiekowali się szczeniętami, zapewniając im wodę oraz niezbędną pomoc do czasu przyjazdu pracowników Urzędu Gminy Sarnaki. Zwierzęta zostały przekazane pod dalszą opiekę, gdzie otrzymały właściwe warunki i opiekę weterynaryjną" - przekazała aspirant Weronika Wujek, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
Pomoc przyszła w ostatniej chwili
Zdaniem policjantów, pomoc przyszła w ostatniej chwili.
- Naprawdę trudno to zrozumieć. Ktoś zostawił takie maluchy same, bez żadnej opieki. W takim miejscu nie miały praktycznie żadnych szans. Dobrze, że w porę zostały odnalezione - podkreślał jeden z interweniujących funkcjonariuszy, cytowany w komunikacie.
Co grozi za znęcanie się nad zwierzętami?
Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przejawem znęcania się nad nim i stanowi przestępstwo. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt, sprawcy takiego czynu podlegają karze do trzech lat więzienia. W przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem, sankcje są surowsze.
