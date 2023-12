Są podejrzani o "pranie" pieniędzy i wyłudzanie dotacji. 10 osób zatrzymanych

czytaj dalej

Deweloper budujący osiedle Białołęcka 344 chce zrzucać oczyszczone ścieki do Kanału Żerańskiego. To rozwiązanie tymczasowe, bo ten rejon Białołęki wciąż nie ma dostępu do kanalizacji. I nie będzie miał przez co najmniej dwa kolejne lata. Miejscy wodociągowcy twierdzą, że podłączenie nowych budynków do sieci przeciąga się z uwagi na planowaną rozbudowę ulicy.