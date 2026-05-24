Okolice Uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta

06.04.2025 | Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności.

W sobotę po godzinie 19 na trasie S8, na wysokości miejscowości Wolica, w kierunku Katowic, doszło do wypadku.

Troje dzieci w aucie

Jak poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, kierująca pojazdem marki Peugeot straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w bariery energochłonne.

- W pojeździe przewoziła dzieci w wieku sześciu, siedmiu oraz ośmiu lat. Jedno z dzieci wypadło z auta. Cała trójka została przetransportowana do szpitala celem wykonania niezbędnych badań - przekazał w sobotę redakcji Kontaktu24.

Policjant dodał, że kierująca w chwili zdarzenia była trzeźwa. Miała też uprawnienia do kierowania pojazdem.

Wezwano śmigłowiec

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rzeczniczka LPR, Justyna Sochacka potwierdziła zabranie jednej osoby śmigłowcem LPR-u. Podkreśliła, że zabrane dziecko nie było tym, które wypadło z samochodu.

- Nasza załoga zabierała jedno siedmioletnie dziecko do szpitala w Warszawie, było w stanie stabilnym - przekazała.

W niedzielę rano Bartłomiej Śniadała z KSP poinformował, że dzieci opuściły już szpital.

W związku ze zdarzeniem występowały utrudnienia w ruchu. Trasa S8 była zablokowana w obu kierunkach.