Uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta

Wolica
06.04.2025 | Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mapy Google
W sobotę na trasie S8 w okolicy Wolicy (Mazowieckie) kierująca uderzyła w bariery energochłonne. W pojeździe znajdowało się troje dzieci. Jedno z nich w trakcie zdarzenia wypadło z pojazdu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W sobotę po godzinie 19 na trasie S8, na wysokości miejscowości Wolica, w kierunku Katowic, doszło do wypadku.

Troje dzieci w aucie

Jak poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, kierująca pojazdem marki Peugeot straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w bariery energochłonne.

- W pojeździe przewoziła dzieci w wieku sześciu, siedmiu oraz ośmiu lat. Jedno z dzieci wypadło z auta. Cała trójka została przetransportowana do szpitala celem wykonania niezbędnych badań - przekazał w sobotę redakcji Kontaktu24.

Policjant dodał, że kierująca w chwili zdarzenia była trzeźwa. Miała też uprawnienia do kierowania pojazdem.

Wezwano śmigłowiec

Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rzeczniczka LPR, Justyna Sochacka potwierdziła zabranie jednej osoby śmigłowcem LPR-u. Podkreśliła, że zabrane dziecko nie było tym, które wypadło z samochodu.

- Nasza załoga zabierała jedno siedmioletnie dziecko do szpitala w Warszawie, było w stanie stabilnym - przekazała. 

W niedzielę rano Bartłomiej Śniadała z KSP poinformował, że dzieci opuściły już szpital.

W związku ze zdarzeniem występowały utrudnienia w ruchu. Trasa S8 była zablokowana w obu kierunkach.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: asz, mg
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
