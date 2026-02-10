Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw

Wjechał ciężarówką w filar na stacji paliw Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim młodszy aspirant Rafał Łyszkowski, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 19.25. - Dotyczyło uderzenia samochodu ciężarowego w filar stacji na MOP-ie przy trasie S8, na wysokości miejscowości Przeszkoda - powiedział strażak. Dodał, że na miejsce zadysponowano jeden zastęp, który miał ocenić sytuację.

- Nie stwierdzono wycieków paliwa, a decyzją policji pojazd pozostał w tym miejscu, w którym się zatrzymał. Kierowcy nic się nie stało. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie - zaznaczył strażak.

Wjechał w filar na stacji paliw Wjechał w filar na stacji paliw Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wjechał w filar na stacji paliw Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wjechał w filar na stacji paliw Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Wjechał w filar na stacji paliw Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl