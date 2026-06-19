Okolice Zatrzymała się na pasie awaryjnym, potrącił ją bus. Zmarła w szpitalu Oprac. Katarzyna Kędra |

Wypadek na trasie S8 Źródło wideo: OSP Raszyn Źródło zdj. gł.: OSP Raszyn

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- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 15.50. Dotyczyło potrącenia na trasie S8, w rejonie węzła Opacz-Kolonia. To przy ulicy Nowej, kilkaset metrów za węzłem, w kierunku Warszawy. Kobieta jadąca samochodem zatrzymała się na pasie awaryjnym, po czym wyszła z tego pojazdu i została potrącona przez busa - przekazał nam w piątek rzecznik pruszkowskiej straży pożarnej aspirant Michał Składanowski.

Strażak dodał, że ratownicy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. - Udało się kobiecie przywrócić czynności życiowe. Na miejscu działały trzy zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu pruszkowskiego, zespół ratownictwa medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala - zaznaczył.

W sobotę przed południem policja przekazała, że wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła nad ranem w szpitalu. Miała 72 lata.

Wypadek na trasie S8 Wypadek na trasie S8 Źródło zdjęcia: OSP Raszyn Wypadek na trasie S8 Źródło zdjęcia: OSP Raszyn Wypadek na trasie S8 Źródło zdjęcia: OSP Raszyn Wypadek na trasie S8 Źródło zdjęcia: OSP Raszyn

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