Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy

W czwartek 1 stycznia uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8, na odcinku od węzła Opacz do węzła Puchały. Pomiar wykonywany jest na fragmencie o długości 2,3 kilometra. Maksymalna prędkość, z jaką mogą się po nim poruszać kierowcy, to 120 (samochody osobowe) i 80 (ciężarówki) kilometrów na godzinę.

Punkt, w którym zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości to część większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Systemy UnicamVELOCITY 4 pojawią się na drogach ekspresowych i autostradach.

Kontrolują kila parametrów

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - podano w komunikacie.

Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.

Lokalizacje, w których będą odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym.