Okolice

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy

Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Na drogach będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Na wjeździe do Warszawy pojawił się nowy odcinkowy pomiar prędkości. Objął odcinek od Opaczy do Puchał na trasie S8.

W czwartek 1 stycznia uruchomiony został odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8, na odcinku od węzła Opacz do węzła Puchały. Pomiar wykonywany jest na fragmencie o długości 2,3 kilometra. Maksymalna prędkość, z jaką mogą się po nim poruszać kierowcy, to 120 (samochody osobowe) i 80 (ciężarówki) kilometrów na godzinę.

Punkt, w którym zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości to część większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę z firmą Sprint S.A. na dostawę i montaż 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości. Systemy UnicamVELOCITY 4 pojawią się na drogach ekspresowych i autostradach.

Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"

Kontrolują kila parametrów

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - podano w komunikacie.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP

Zastosowane rozwiązania umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia, także w nocy. Fotografie będą przesyłane do systemu centralnego CANARD.

Lokalizacje, w których będą odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Każda lokalizacja systemu poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym.

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym/Facebook

Droga S8Drogi w Polscebezpieczeństwo
