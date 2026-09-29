Pojechali uwalniać kangura, na miejscu zastali daniela
Do zdarzenia z udziałem zwierzęcia doszło w pobliżu centrum handlowego w Nadarzynie. Strażacy przekazali nam, że zgłoszenie dotyczyło kangura, który miał zawisnąć na ogrodzeniu.
- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to nie kangur, a daniel. Zwierzę nie było w stanie samo wydostać się z ogrodzenia (utknęło między szczeblami balustrady - red.). Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej i policja. Strażacy będą próbowali go uwolnić - powiedział nam asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.
Na miejscu interweniował jeden zastęp straży pożarnej, była też załoga policji.
Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. O godzinie 9.30 akcja strażaków była już zakończona. - Po całej sytuacji, na miejscu zostały tylko ślady obecności zwierzęcia i wycięte z ogrodzenia pręty - opisał. Wycięty fragment zabezpieczono taśmą.