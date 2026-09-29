Okolice Pojechali uwalniać kangura, na miejscu zastali daniela Magdalena Gruszczyńska |

Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia z udziałem zwierzęcia doszło w pobliżu centrum handlowego w Nadarzynie. Strażacy przekazali nam, że zgłoszenie dotyczyło kangura, który miał zawisnąć na ogrodzeniu.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to nie kangur, a daniel. Zwierzę nie było w stanie samo wydostać się z ogrodzenia (utknęło między szczeblami balustrady - red.). Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej i policja. Strażacy będą próbowali go uwolnić - powiedział nam asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

Na miejscu interweniował jeden zastęp straży pożarnej, była też załoga policji.

Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. O godzinie 9.30 akcja strażaków była już zakończona. - Po całej sytuacji, na miejscu zostały tylko ślady obecności zwierzęcia i wycięte z ogrodzenia pręty - opisał. Wycięty fragment zabezpieczono taśmą.