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Okolice

Pojechali uwalniać kangura, na miejscu zastali daniela

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Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Służby interweniowały na wiadukcie nad trasą S8 w Nadarzynie. Zgłoszenie dotyczyło kangura, który zawisł na ogrodzeniu. Na miejscu okazało się, że pomocy potrzebowało inne zwierzę - daniel.

Do zdarzenia z udziałem zwierzęcia doszło w pobliżu centrum handlowego w Nadarzynie. Strażacy przekazali nam, że zgłoszenie dotyczyło kangura, który miał zawisnąć na ogrodzeniu.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to nie kangur, a daniel. Zwierzę nie było w stanie samo wydostać się z ogrodzenia (utknęło między szczeblami balustrady - red.). Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej i policja. Strażacy będą próbowali go uwolnić - powiedział nam asp. Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

Na miejscu interweniował jeden zastęp straży pożarnej, była też załoga policji.

Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. O godzinie 9.30 akcja strażaków była już zakończona. - Po całej sytuacji, na miejscu zostały tylko ślady obecności zwierzęcia i wycięte z ogrodzenia pręty - opisał. Wycięty fragment zabezpieczono taśmą.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
zwierzętazwierzęta w mieścieDroga S8Straż pożarna
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