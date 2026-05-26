Ciężarówka przewróciła się na bok, zablokowała drogę do Warszawy
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do strażaków o godzinie 17.37.
- Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i osobowego. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej. Droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana - przekazał nam oficer prasowy żyrardowskiej straży pożarnej młodszy brygadier Jarosław Belina.
Później strażak dodał, że ciężarówką podróżowała jedna osoba. - Strażacy pomagali wydostać się kierowcy z kabiny. W aucie osobowym jechało dwoje dorosłych i dziecko. Wszyscy są już poza pojazdami i znajdują się pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Byli przytomni - podał.
Na razie nie wiadomo, czy ktoś pojedzie do szpitala.
Strażak przestrzegł, że utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. - Samochód ciężarowy przewrócił się na bok i blokuje drogę. Kierowcy powinni to miejsce omijać - zaznaczył.