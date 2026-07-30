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Okolice

Ładunek wysypał się z tira. Utrudnienia na trasie S7

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Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KWP zs. w Radomiu
Na trasie S7 w rejonie Michałówka (Mazowieckie) na jezdnię rozsypał się ładunek z uszkodzonej ciężarówki. Są utrudnienia na pasie w kierunku Warszawy.

O utrudnieniach poinformowała na portalu X Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. "Na drodze S7, na 135. kilometrze w kierunku Warszawy, w rejonie Michałówka, występują poważne utrudnienia w ruchu" - podała policja.

Jak dodano, ze wstępnych ustaleń wynika, że "w pojeździe ciężarowym marki Renault z naczepą, którym kierował 53-latek, doszło do uszkodzenia przedniej opony".

Pojazd uderzył w bariery ochronne, na których częściowo zawisł. Na jezdnię rozsypał się przewożony ładunek - skrzynki z pustymi butelkami, co spowodowało zablokowanie dwóch pasów jezdni.

Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Źródło zdjęcia: KWP zs. w Radomiu

Przejazd w stronę Warszawy drogą ekspresową S7 w rejonie miejscowości Michałówek odbywa się obecnie wyłącznie jednym, prawym pasem jezdni, na który kierowane są wyłącznie samochody ciężarowe. Z kolei auta osobowe kierowane są na objazd drogą lokalną, biegnącą wzdłuż S7.

"To tymczasowa organizacja ruchu" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Płońsku. Jak zaznaczyła, utrudnienia te mogą potrwać dłuższy czas, do momentu usunięcia uszkodzonego pojazdu oraz uprzątnięcia rozsypanego ładunku.

Jednocześnie płońska policja zaapelowała do kierowców jadących S7 o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb, a także, jeżeli to możliwe, o uwzględnienie występujących obecnie utrudnień na tej trasie przy planowaniu podróży

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieRemonty i utrudnienia w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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