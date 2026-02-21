Zderzenie na S7. Jeden z kierowców miał jechać pod prąd

Do kolizji doszło na trasie w kierunku Gdańska.
- Zgłoszenie wpłynęło o 11.13. Zderzyły się dwa samochody. Policja będzie ustalać dokładne przyczyny zdarzenia, ale prawdopodobnie mężczyzna jechał pod prąd. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - przekazał nam kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Strażak podkreślił, że samochodami podróżowali tylko kierowcy, którzy nie potrzebowali dalszej pomocy medycznej.
Na miejscu pracowały zastępy: JRG z Nowego Dworu Mazowieckiego, OSP Kazuń i OSP Czosnów. - Utrudnień większych nie ma. Dwa pasy są drożne - zastrzegł strażak.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra /tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl