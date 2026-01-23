Logo TVN Warszawa
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku

Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Dwóch mężczyzn zostało rannych w wyniku pożaru domu w Rząśniku pod Wyszkowem. Policja podała, że wcześniej doszło do wybuchu butli z gazem, a siła odrzutu była tak duża, że jeden z mężczyzn został wyrzucony na zewnątrz budynku.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w czwartek o godzinie 18.15.

- Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili powstania pożaru w budynku przebywało dwóch mężczyzn w wieku 54 i 60 lat. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wybuchu doszło w momencie wymiany butli z gazem przez jednego z mężczyzn. Siła eksplozji była na tyle duża, że 54-latek został siłą odrzutu wyrzucony na zewnątrz budynku - poinformowała rzeczniczka wyszkowskiej policji podkomisarz Wioleta Szymanik.

Jak dodała, obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. - Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zaznaczyła policjantka.

Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Źródło: KPP w Wyszkowie
Artur Węgrzynowicz

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wyszkowie

PożaryPolicjaWyszków
