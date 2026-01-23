Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w czwartek o godzinie 18.15.

- Jak ustalili funkcjonariusze, w chwili powstania pożaru w budynku przebywało dwóch mężczyzn w wieku 54 i 60 lat. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wybuchu doszło w momencie wymiany butli z gazem przez jednego z mężczyzn. Siła eksplozji była na tyle duża, że 54-latek został siłą odrzutu wyrzucony na zewnątrz budynku - poinformowała rzeczniczka wyszkowskiej policji podkomisarz Wioleta Szymanik.

Jak dodała, obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala. - Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zaznaczyła policjantka.

