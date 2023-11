Umowa warta miliony złotych. Wraca sprawa przeniesienia do Otwocka rządowego instytutu

W środę, 15 listopada na nadzwyczajnej sesji radni z Otwocka będą dyskutować o projekcie umowy pomiędzy miastem a ministrem kultury. Gdyby doszło do porozumienia, z resortu w ciągu 10 lat mogłoby popłynąć do otwockiego samorządu nawet 100 milionów złotych. Z zapisów umowy wynika, że trudności z zatrzymaniem strumienia pieniędzy miałby nawet nowy minister. Ostatnią sesję w tej sprawie odwołano z powodu braku kworum.

Sesję w trybie nadzwyczajnym zwołano na godzinę 12 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Radni informowani o sesji niecałe 20 godzin przed

"Nie odpuszczają. Jutro wraca na sesję otwockiej Rady Miasta temat współprowadzenia przez Otwock rządowego instytutu. Niecałe 20 godzin - z takim wyprzedzeniem radni są informowani o sesji" - poinformował w mediach społecznościowych, Przemysław Bogusz, bezpartyjny radny Rady Miasta Otwocka, który od początku śledzi losy porozumienia pomiędzy ministerstwem kultury a władzami Otwocka.

Jeśli doszłoby do podpisania umowy, przez najbliższe 10 lat do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, który miałby zostać przeniesiony do Otwocka, wpływałoby nawet 100 milionów złotych. Swoją siedzibę placówka miałaby w zabytkowej, ale podupadającej nieruchomości - przy Czaplickiego 7.

Pieniądze dla środowisk konserwatywnych płyną

Do wspomnianego instytutu należy Fundusz Patriotyczny, który każdego roku dysponuje 30 mln zł, z czego 20 mln zł może być przeznaczane na "przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne". Z tej puli dotacje otrzymały 52 podmioty, duża część z nich jest związana z dotychczasowym obozem władzy lub środowiskiem konserwatywnym, które PiS wspiera.

Instytut podlega ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu. Los tego typu instytucji jest po zmianie władzy w zasadzie przesądzony. Albo są likwidowane, albo obsadzane ludźmi z nowego rozdania. Porozumienie ministerstwa kultury i miasta Otwocka mogłoby otworzyć trzeci scenariusz - pozostawienie w rękach obozu Zjednoczonej Prawicy instytucji dotowanej publicznymi pieniędzmi. Bo minister nie mógłby samodzielnie odwołać władz instytutu. Według umowy - potrzebowałby do tego zgody miasta.

Umowa dotyczy prowadzenia Instytutu Dmowskiego jako wspólnej instytucji ministerstwa i miasta. Miałaby być zawarta do 31 grudnia 2033 roku.

Utrudnienia dla przyszłego rządu

"Mówiąc w skrócie, jeśli uchwała przejdzie, to przez 10 lat na instytut będzie przeznaczane ponad 10 mln zł rocznie (czyli łącznie przeszło 100 mln zł) tylko z ministerstwa, plus 2 mln z budżetu miasta - po 200 tys. rocznie, a do odwołania i powołania dyrektora i określenia warunków jego umowy potrzebna będzie zgoda miasta. W mojej opinii to klasyczny przykład utrudniania przyszłemu rządowi obsadzania stanowisk w podległych mu jednostkach, bądź wręcz podejmowania decyzji o zasadności istnienia instytucji tworzonych przez obecnie rządzących" - informował wówczas radny Przemysław Bogusz.

Radny informował też, że zaplanowana na ubiegły czwartek sesja w trybie nadzwyczajnym nie doszła do skutku z powodu braku kworum.

Miasto twierdzi, że chodzi o ratowanie zabytku. NIK zapowiada kontrolę

Miasto zapewniało z kolei, że rozmowy są prowadzone "w celu uratowania zabytkowego i zniszczonego budynku przy ul. Czaplickiego.

"Dzięki współpracy z Instytutem Dziedzictwa i Myśli Narodowej pozyskane 3,5 mln zł posłużą na zrewitalizowanie budynku i oddanie go na cele społeczne. Eksponaty, które trafią do Otwocka są związane z jednymi z głównych Ojców Niepodległości – Romanem Dmowskim i Ignacym Janem Paderewskim" - stwierdzono.

Miasto wymieniło też, że w budynku ma powstać m.in. izba pamięci poświęcona Paderewskiemu, w skład której miałoby wchodzić około 100 artefaktów m.in. fortepian, oryginalne dokumenty, zdjęcia, pocztówki z wizerunkiem artysty, a także niektóre zbiory z muzeum Czartoryskich.

Temat instytutu wywołał wiele kontrowersji. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała przeprowadzenie w nim kontroli. Interweniowali również posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba.

- Ten instytut stał się tak naprawdę kroplówką dla nacjonalistów, dla antysemitów, dla wszelkiej maści skrajnie radykalnych środowisk na polskiej prawicy - ocenił wówczas Szczerba.

Zdaniem Jońskiego fundusz, o którym mowa, był po to, by "przelewać ogromne pieniądze do ludzi władzy". - Między innymi do Bąkiewicza - przypomniał.

