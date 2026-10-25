Awaryjne lądowanie ultralekkiego samolotu. Pilot sam opuścił uszkodzoną maszynę
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 17 przy ul. Wyszogrodzkiej w Rybnie.
Samolot awaryjnie lądował
Ultralekki samolot awaryjnie lądował, w wyniku czego uległ uszkodzeniu. "Pilot wysiadł o własnych siłach i nie wymagał pomocy medycznej. Działania straży pożarnej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
- Pilot prawdopodobnie był zmuszony do podjęcia manewru awaryjnego lądowania. Służby będą badać przyczyny i okoliczności zdarzenia - doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl mł. kpt. mgr inż. Patryk Boguś z sochaczewskiej straży pożarnej.
Na miejscu interweniowali strażacy z sochaczewskiej straży pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Cypriany i Rybno.
Zdarzenie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.