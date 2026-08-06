Okolice Śmiertelny wypadek pod Otwockiem. Utrudnienia na krajowej "50" Klaudia Kamieniarz |

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym na dk 50 Źródło zdj. gł.: Policja

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Do wypadku doszło około godziny 6 w miejscowości Rudno w powiecie otwockim. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, chodzi o odcinek krajowej "50" między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Jedna osoba nie żyje. Samochód osobowy z nieznanych przyczyn wjechał w drzewo - powiedział nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Na miejscu wypadku pracują policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Jeden pas jezdni został zablokowany. Ruch odbywa się wahadłowo.