W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł "niezidentyfikowany obiekt"

Do zdarzenia doszło w Rudniku w powiecie mińskim

- Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren leśny w Rudniku, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt - informuje starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. - Sprawdzamy, co to za obiekt. Nikomu nic się nie stało - zaznacza.

Do zdarzenia doszło w sobotę na terenie gminy Cegłów. Na miejscu trwają działania służb.

O incydencie poinformowało między innymi radio RMF FM. Według stacji do obiektu dołączona była paczka. Niewykluczone, że jest to balon przemytniczy przenoszący nielegalne towary.

