W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł balon. Sprawdzają, co przenosił

"Niezidentyfikowany obiekt"

- Policja i straż pożarna zabezpieczyły teren leśny w Rudniku, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt - poinformowała początkowo starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. - Sprawdzamy, co to za obiekt. Nikomu nic się nie stało - zaznaczyła.

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Cegłów. Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie w sobotę przed południem. Na miejscu trwają działania służb.

Balon przenoszący paczki

Około godziny 16 rzeczniczka mińskiej policji przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że obiekt to balon z paczkami. - Ich zawartość nie jest nam jeszcze znana. Nadal prowadzimy czynności na miejscu zdarzenia - zaznaczyła.

O incydencie poinformowało między innymi radio RMF FM. Według stacji obiekt może być balonem przemytniczym przenoszącym nielegalne towary. Ze zdjęć udostępnianych przez inne redakcje wynika, że spadł na drzewo i zawisł na gałęziach.

