Strażacy i policjanci monitorują sytuację na Wkrze w związku z zatorami lodowymi i miejscowymi wystąpieniami wody z koryta Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przypomniał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zatory lodowe i miejscowe wystąpienia wody z koryta rzeki Wkra odnotowano m.in. w miejscowościach Kosewko (pow. nowodworski), Szumlin (pow. płoński), Joniec (pow. płoński) i Bieżany (pow. mławski). "Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna prowadzą monitoring oraz działania ograniczające skutki rozlewisk" - czytamy w sobotnim komunikacie.

MUW zapewnił, że obecnie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. "Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach nadbrzeżnych i niezbliżanie się do zatorów lodowych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – będziemy informować o sytuacji na tej rzece" – podkreślił.

Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył do godz. 10 w niedzielę, 1 marca, ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla województwa mazowieckiego - zlewnia Wkra poniżej ujścia Łydyni.

"W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - poinformował.

Według IMGW, w związku z ociepleniem w kolejnych dobach przewiduje się postępujące topnienie pokrywy śnieżnej w północnej Polsce, szczególnie w województwie pomorskim oraz miejscami na Warmii i Mazurach. Dodatkowo możliwe są mgły (widzialność 200–300 m) na północy, zachodzie i w obszarach podgórskich.

OGLĄDAJ: Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach"