Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Okolice

Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów lodowych

Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy i policjanci monitorują sytuację na Wkrze w związku z zatorami lodowymi i miejscowymi wystąpieniami wody z koryta
Źródło: KSP
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował w sobotę, że Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna na bieżąco monitorują sytuację na Wkrze w związku z zatorami lodowymi i miejscowymi wystąpieniami wody z koryta. Tam, gdzie to konieczne, podejmują działania mające ograniczyć skutki rozlewisk.

Jak przypomniał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zatory lodowe i miejscowe wystąpienia wody z koryta rzeki Wkra odnotowano m.in. w miejscowościach Kosewko (pow. nowodworski), Szumlin (pow. płoński), Joniec (pow. płoński) i Bieżany (pow. mławski). "Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna prowadzą monitoring oraz działania ograniczające skutki rozlewisk" - czytamy w sobotnim komunikacie.

MUW zapewnił, że obecnie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. "Apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonach nadbrzeżnych i niezbliżanie się do zatorów lodowych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana – będziemy informować o sytuacji na tej rzece" – podkreślił.

Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył do godz. 10 w niedzielę, 1 marca, ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla województwa mazowieckiego - zlewnia Wkra poniżej ujścia Łydyni.

"W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze" - poinformował.

Według IMGW, w związku z ociepleniem w kolejnych dobach przewiduje się postępujące topnienie pokrywy śnieżnej w północnej Polsce, szczególnie w województwie pomorskim oraz miejscami na Warmii i Mazurach. Dodatkowo możliwe są mgły (widzialność 200–300 m) na północy, zachodzie i w obszarach podgórskich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"

Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"

Więcej czerwonych alarmów. Rzeki wzbierają

Więcej czerwonych alarmów. Rzeki wzbierają

METEO
OGLĄDAJ: Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach"
Radosław Sikorski

Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach"
NA ŻYWO

Radosław Sikorski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Udostępnij:
Tagi:
rzekaZimaIMGWWoda
Czytaj także:
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginęło dziecko
Okolice
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Miała wrócić do Warszawy, jest w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Okolice
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
Śródmieście
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Okolice
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Okolice
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Śródmieście
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
Praga Południe
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
Arsenał broni w mieszkaniu 81-latka
W jego mieszkaniu znaleźli 17 wiatrówek. Miał z nich strzelać i się chować
Okolice
Pingwiny w warszawskim zoo
W zoo przenieśli ptaki do budynków. Tak je chronią
Praga Północ
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Okolica, gdzie doszło do zbrodni
"Zawsze grzecznie stał obok babci". Dlaczego zabił?
Alicja Glinianowicz, Klemens Leczkowski
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Przemarsze i zgromadzenia. W weekend będą utrudnienia
Śródmieście
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki