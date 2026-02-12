Rozbudowa wlotów do Warszawy. Kolejarze mają plany na 15 lat

"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia" Źródło: TVN24

Plany rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego spółka PKP PLK przedstawiła w środę podczas konferencji poświęconej wizji rozwoju w najbliższych 15 latach.

Przedstawiciele spółki podkreślili, że kluczowym inwestycjami będzie rozbudowa wlotów do stolicy tak, by każdy miał cztery tory. - Chcemy zwiększyć przepustowość w celu pogodzenia pociągów aglomeracyjnych i regionalnych z pociągami dalekobieżnymi i ruchem składów towarowych - wyjaśnił Maciej Kaczorek, dyrektor ds. strategii i rozwoju w spółce PKP PLK.

Nasielsk

Jednym z wytypowanych do rozbudowy odcinków jest Warszawa-Nasielsk. Kolejarze chcą, aby tym fragmentem torów pociągi jeździły z prędkością do 230 km/h (z lokalnymi ograniczeniami), co pozwoliłoby skrócić czas dojazdów ze stolicy do Gdańska i Olsztyna.

- Dzisiaj finalizujemy studium wykonalności dla tej inwestycji. Przystąpimy do przygotowania dokumentacji projektowej. W spółce wewnętrznie analizujemy korektę ewentualnych rozwiązań, które są przyjęte w studium, tak aby rozwiązanie docelowe nowego odcinka linii kolejowej było jako najbardziej akceptowalne społecznie - wyjaśnił Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu ds. przygotowania inwestycji.

Umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska spółka PKP PLK podpisała w lipcu 2020 roku. W kwietniu ubiegłego roku informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, że do dalszej analizy kolejarze wybrali korytarz oznaczony numerem cztery. Zakłada on przebieg od stacji Warszawa Praga wzdłuż istniejącej linii kolejowej numer 9. Następnie, przed wejściem do Legionowa, planowane jest odgałęzienie w kierunku wschodnim i przejście tunelem pod Centrum Szkolenia Policji. Dalej już w poziomie terenu linia przechodziłaby w kierunku północno-zachodnim pomiędzy Olszewnicą Starą i Kałuszynem, a potem przez Kikoły oraz wschodnią część Psucina i Studzianek, po zachodniej stronie stacji Nasielsk. Włączenie w linię numer 9 nastąpiłoby w okolicy przystanku Kątne.

Plany kolejarzy wzbudziły protesty wśród mieszkańców gmin Wieliszew i Nasielsk.

Tłuszcz

Kolejnym odcinkiem jest Warszawa-Tłuszcz. Tam planowane jest dobudowanie pary torów. Jak wskazał Rafał Banaszkiewicz, w przypadku tej inwestycji studium wykonalności również jest na końcowym etapie przygotowania. - Zakładamy, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej - zapowiedział przedstawiciel PKP PLK.

Oprócz rozbudowy układu torowego kolejarze planują zwiększyć na tej trasie dopuszczalną prędkość ze 160 do 200 km/h, zbudować trzy nowe przystanki i zlikwidować większość przejazdów w poziomie jezdni na rzecz estakad.

Czachówek Południowy

Kluczowym elementem w układzie okalającym Warszawski Węzeł Kolejowy jest odcinek na południe - od stolicy do Czachówka Południowego w ciągu linii numer osiem. - Potencjał tej linii jest coraz większy. Zabudowa na południe od Warszawy cały czas rośnie. Chcemy być na to przygotowani - zaznaczył Banaszkiewicz.

W ramach tej samej inwestycji, na jej dalszym etapie, planowana jest dobudowa torów do obsługi pasażerskiej na linii numer 937 do Konstancina-Jeziorny. Obecnie jest to jednotorowy odcinek wykorzystywany w ruchu towarowym, głównie do przewozu węgla do Elektrociepłowni Siekierki.

Kolejarze chcą zbudować trzy nowe przystanki na linii numer osiem: Warszawa Instalatorów, Warszawa Poleczki oraz Piaseczno Północ. Natomiast na linii do Konstancina-Jeziorny nowych przystanków miałoby powstać sześć, w tym stacja zlokalizowana w Józefosławiu - największej wsi w Polsce, którą zamieszkuje około 14 tysięcy osób.

Przedstawiciel spółki wskazał, że zakończyły się prace studialne dla tej inwestycji. Ważnym jej elementem będzie też dobudowa kolejnego toru pomiędzy Warszawa Główną Towarową a Warszawą Zachodnią.

Banaszkiewicz zaznaczył, że prace będą etapowane. Dodatkowe tory zostaną pociągnięte najpierw do Zalesia, a potem do Czachówka Południowego. Na końcu pociągiem pasażerskim będzie można przejechać z Konstancina-Jeziorny do Piaseczna. Warunkiem powstania tego ostatniego odcinka jest rozdzielenie ruchu regionalnego i dalekobieżnego na linii numer osiem.

Mińsk Mazowiecki

Cztery tory, dwa nowe przystanki, likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych i zastąpienie ich bezkolizyjnymi, a także zwiększenie możliwej prędkości do 200 kilometrów na godzinę - to propozycje kolejarzy dla odcinka Warszawa-Mińsk Mazowiecki.

Tutaj również kończy się etap opracowania studium. Niebawem spółka będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na projekt.

Linia otwocka

Obecnie w realizacji jest rozbudowa do układu czterotorowego linii pomiędzy stacją Warszawa Wawer i Otwockiem. W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy w poziomie jezdni. Zastąpią je trzy tunele: w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica.

Pierwsze poważne utrudnienia związane z tą inwestycją rozpoczną się już 12 kwietnia. Modernizowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty na dwa tygodnie. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.

Przebudowa Warszawy Wschodniej

Przedstawiciele spółki PKP PLK przypomnieli również, że w ubiegłym miesiącu otwarto oferty w przetargu na modernizację Dworca Wschodniego. Wszystkie mieszczą się w zakładanym na tę inwestycję budżecie, który wynosi 3,7 miliarda złotych. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w połowie tego roku.

Inwestycja skupi się na przebudowie siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Przebudowanych zostanie także 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej i 170 rozjazdów.

W ramach zadania przebudowę czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowany zostanie tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dzięki kolejowej inwestycji Warszawiacy zyskają także tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową na wysokości Chodakowskiej, między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami).

Na Gdańskiej prace na finiszu

Na finiszu jest budowa podziemnego przejścia na stacji Warszawa Gdańska. - Kończymy też prace nad pełnym zadaszeniem na całej długości peronów pomiędzy kładką a przejściem podziemnym od strony budynku dworca. Prace powinniśmy zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku - zapowiedział Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

Nowe 180-metrowe przejście podziemne pod torami i peronami będzie drugim takim obiektem na Dworcu Gdańskim. Powstaje równolegle i na zachód od obecnie funkcjonującego.

Pasażerowie będą mogli wejść do nowego przejścia podziemnego od strony Żoliborza przy ulicy Ks. Romana Indrzejczyka. Będą tam znajdowały się schody i winda. Natomiast po drugiej stronie tunel połączy się z istniejącym przejściem prowadzącym do budynku dworca i metra.

Spółka przewiduje, że dodatkowe przejście pod torami oraz nowe wyjścia z peronów pozwolą równomiernie rozłożyć ruch pasażerów. Kiedy wreszcie ruszy modernizacja linii średnicowej, Warszawa Gdańska stanie się na kilka lat główną stacją w stolicy.

Redagował Piotr Bakalarski