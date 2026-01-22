Wracał ze służby, zauważył zamarzającego mężczyznę

W czwartek rano posterunkowy Krystian Piejka z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wracał samochodem do domu po nocnej służbie. W miejscowości Rozbity Kamień w powiecie sokołowskim na poboczu drogi zauważył leżącego mężczyznę.
Policjant udzielił pierwszej pomocy
- Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał auto i podbiegł do potrzebującego. Jak się okazało, mężczyzna był wychłodzony i osłabiony, choć pozostawał przytomny. Policjant okrył go kocem termicznym, zapewnił podstawowe wsparcie i niezwłocznie wezwał karetkę pogotowia ratunkowego - przekazała rzeczniczka węgrowskiej policji aspirant Monika Księżopolska.
Do momentu przyjazdu zespołu medycznego posterunkowy Piejka czuwał przy mężczyźnie, monitorując jego stan i udzielając niezbędnej pomocy.
W nocy ze środy na czwartek na Mazowszu odnotowano kilkunastostopniowy mróz. Jak przewidują synoptycy, w najbliższych dniach miejscami w kraju sypnie też śniegiem. Możliwe są także opady marznącego deszczu.
