Rowerzysta odrzucony na kilkanaście metrów. Policja poszukuje świadków tragicznego wypadku

W miejscu, w którym doszło do potrącenia nie ma przejazdu dla rowerów i obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Po zderzeniu, przód dostawczego pojazdu został mocno zniszczony, część pękniętej szyby wpadła do szoferki raniąc kierowcę w rękę. Z kolei rowerzysta został odrzucony na kilkanaście metrów od miejsca, w którym doszło do zderzenia.