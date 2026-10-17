Okolice Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach. Jednego z nich zabrał śmigłowiec ratunkowy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło w piątek wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 637 w miejscowości Roguszyn w powiecie węgrowskim. Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, 40-letni kierujący Volkswagenem potrącił trzech nastoletnich rowerzystów.

"W wyniku zdarzenia 15-latek został zabrany przez LPR. Jeden z 16-latków ma złamaną nogę, a drugi nie ma poważnych obrażeń" - informuje policja.

Zablokowana droga

Na miejscu wypadku pracowali ratownicy medyczni, policjanci i strażacy. Z ustaleń policji wynika, że 40-letni kierujący był trzeźwy. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.

Kierujących czekały duże utrudnienia. Droga nr 637 na odcinku między Roguszynem a Pniewnikiem była zablokowana. Policja organizowała objazdy.