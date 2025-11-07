Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowana droga wojewódzka

Zderzenie dwóch ciężarówek
Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim
Źródło: Google Earth
W miejscowości Rogowo-Folwark w północnej części województwa mazowieckiego zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich wpadła do rowu. Do szpitala trafił kierowca. Są duże utrudnienia w ruchu.

Policja w Ostrowi Mazowieckiej poinformowała , że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 677 w Rogowie Folwarku. Na jezdni w kierunku Łomży zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewróciła się i wpadła do rowu.

"Z uwagi na obrażenia jeden z kierowców zostanie przetransportowany do szpitala na badania" - przekazała policja.

Obecnie droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny wypadku. Oba pojazdy są poważnie uszkodzone. Usuwanie wraków może potrwać nawet kilka godzin. Policjanci apelują o korzystanie z alternatywnych tras.

Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek
Źródło: KPP Ostrów Mazowiecka

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ostrów Mazowiecka

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiOstrów MazowieckaPolicja
Czytaj także:
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Okolice
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
W sobotę zamykają Dworzec Centralny, co się zmieni?
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Okolice
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą na "salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Okolice
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Protestujący mieszkańcu pojawili się w urzędzie
"Utracą około 40 miejsc postojowych". Mieszkańcy protestują
Żoliborz
Festiwal Wspólna Niepodległa w 2024 roku
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Żoliborz
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
Bronił koleżanek, zginął w bramie. Zeznawali koledzy głównego sprawcy
Rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stalowej 34
Przed wojną produkowali tu mydło, teraz będą mieszkania
Praga Północ
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Jeden z największych szpitali przekłada hospitalizacje na przyszły rok
Ochota
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
Okolice
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki