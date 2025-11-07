Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowana droga wojewódzka

Do zdarzenia doszło w powiecie ostrowskim Źródło: Google Earth

Policja w Ostrowi Mazowieckiej poinformowała , że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 677 w Rogowie Folwarku. Na jezdni w kierunku Łomży zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewróciła się i wpadła do rowu.

"Z uwagi na obrażenia jeden z kierowców zostanie przetransportowany do szpitala na badania" - przekazała policja.

Obecnie droga jest zablokowana. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny wypadku. Oba pojazdy są poważnie uszkodzone. Usuwanie wraków może potrwać nawet kilka godzin. Policjanci apelują o korzystanie z alternatywnych tras.

Zderzenie dwóch ciężarówek Źródło: KPP Ostrów Mazowiecka