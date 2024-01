Pieszo, bez butów i kurtki, dwa dni wracał do domu. W końcu znalazł pomoc

Mężczyzna pieszo, bez obuwia i kurtki, wracał do domu do Łomży. Po drodze wszedł na jedną z posesji w Rogowie-Folwark, prosząc o wezwanie policji. Właściciel nie tylko wezwał pomoc, ale też nakarmił wędrowca.

- Na miejsce pojechali ostrowscy dzielnicowi, w rozmowie z 61-latkiem ustalili, że na jego posesję przyszedł zziębnięty mężczyzna bez butów i kurtki. Był to 28-letni mieszkaniec Łomży, który od dwóch dni szedł pieszo do domu, bo nie miał pieniędzy na transport - przekazuje w komunikacie asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej. - 28-latek nie miał telefonu komórkowego, nie pamiętał też żadnego numeru do najbliższych. Dzielnicowi, znając jego adres, skontaktowali się ze spółdzielnią mieszkaniową za pośrednictwem której otrzymali numer telefonu do matki mężczyzny.