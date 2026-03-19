Rusza remont linii otwockiej. "Pierwszy rok będzie najtrudniejszy"

Linia kolejowa Warszawa Wawer-Otwock zostanie rozbudowana Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Przebudowa linii kolejowej numer siedem, która Otwock obejmuje od stacji PKP Świder do granic miasta w kierunku Józefowa wkracza w pierwszą fazę realizacyjną.

W nocy z 11 na 12 kwietnia wstrzymany w Otwocku zostanie ruch pociągów. Przez dwa tygodnie, do 26 kwietnia, pasażerów wozić będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Perony autobusowe przy stacji PKP Otwock będą od strony ulicy Warszawskiej wzdłuż istniejącego parkingu "Parkuj i jedź". Dla stacji PKP Świder powstanie dodatkowy peron autobusowy w okolicach ulicy Jasnej.

Autobusy będą jechały ulicą Warszawską, następnie przejadą pod wiaduktem ulicą Majową i następnie (stroną już zachodnią), skierują się w kierunku Józefowa i następnie Wawra.

Po 26 kwietnia dostępny będzie jeden tor dla ruchu pociągów.

Kierowcom zaleca się dojazd do Warszawy trasą S17 i następnie S2, by nie kumulować ruchu na trasie nadwiślańskiej.

Spotkanie na temat modernizacji linii otwockiej, czyli trasy kolejowej pomiędzy Otwockiem a Wawrem odbyło się w środę w hali sportowej przy Szkole Podstawowej numer 6, niedaleko stacji PKP Świder. Jak zapewniono mieszkańców, inwestycja już się rozpoczęła, ale już niedługo będzie przechodziła w główną fazę realizacyjną.

Marcin Demiudziuk, dyrektor projektu przebudowy linii kolejowej Warszawa Wawer-Otwock z PKP PLK przekazał, że prace podzielono na etapy. Do tej pory kolejarze przygotowywali prace projektowe, teren i czasową organizację ruchu. - Za chwilę zbliżamy się do robót budowlanych. Faza pierwsza zacznie się 12 kwietnia. Rozpocznie się przerwą w ruchu kolejowym na dwa tygodnie - przekazał. Uspokoił jednak mieszkańców, zapewniając, że uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza na odcinku od Otwocka do Wawra.

Pętla autobusowa i tymczasowe przystanki

Demidziuk wskazał też, że na potrzeby tej organizacji ruchu w Otwocku powstanie pętla autobusowa po stronie wschodniej stacji głównej. Po drodze zlokalizowane zostaną także przystanki tymczasowe. Niektóre dotychczasowe przystanki zmienią swoje lokalizacje. Dyrektor projektu wytłumaczył to potrzebą zmniejszenia ich odległości do peronów tymczasowych. - W Wawrze powstaje pętla autobusowa. Przez dwa tygodnie będzie całkowita przerwa w ruchu i w tym czasie będziemy prowadzili prace związane z postawieniem ścianek szczelnych pomiędzy torem później czynnym, a obecnie przebudowywanym - wskazał. W tej fazie powstaną również obiekty inżynieryjne od Anina do Świdra - wymienił.

Kolejna faza, po dwutygodniowej przerwie, to uruchomienie ruchu pociągów po jednym torze od Międzylesia. - W Międzylesiu zbudowane jest dodatkowe przejście rozjazdowe od Międzylesia do Otwocka. Tych pociągów będzie mniej, część będzie kończyła bieg na stacji Wawer - wyjaśnił dalej dyrektor, ale zapewnił, że funkcjonować będzie także uzupełniająca komunikacja zastępcza.

Najpierw roboty budowlane będą prowadzone po stronie wschodniej. W tym czasie będą budowane przejścia podziemne i tunele. - Nie będzie przejezdna strona wschodnia w Falenicy, Radości i w Józefowie. Ruch drogowy będzie kierowany objazdem po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej będą zapewnione dojazdy do wszystkich posesji - wskazał dalej Demidziuk.

PKP Świder Źródło: UM Otwock

Po roku inwestycja przejdzie w fazę drugą i ma być lustrzanym odbiciem fazy pierwszej. - Uruchomimy jazdę pociągami po dwóch nowych torach po stronie wschodniej, otworzymy drogę po stronie wschodniej. Uruchomimy przejezdność. Wtedy będą analogiczne utrudnienia po stronie zachodniej. Czasowa organizacja na tę fazę będzie dopiero powstawać - zapowiedział.

Po tych dwóch latach, zgodnie z planami, uruchomiony ma zostać już ruch bez ograniczeń, a robotnicy skupią się na pracach wykończeniowych. Kolejarze zajmą się wówczas na uruchamianiu trzeciego i czwartego toru. Również przejezdność drogowa ma być zapewniona po obu stronach.

Kolejnym krokiem ma być uzyskanie decyzji formalnych przed uruchomieniem jazdy pod tunelami czy wiaduktami. - W tym momencie zamkniemy przejazdy drogowe w poziomie szyn w Radości i w Falenicy. W Radości będzie uruchomiony przejazd tymczasowy w kierunku Międzylesia, bliżej Międzylesia. W Falenicy w osi stacji nie będzie przejazdu. Będzie przejazd w Michalinie, który też będzie przesunięty w kierunku do Falenicy - doprecyzował dyrektor projektu. Jak zaznaczył będą one funkcjonowały do czasu uruchomienia przejazdów dwupoziomowych. Później zostaną zlikwidowane. Finalnie nie pozostanie już żadnych przejazdów w poziomie szyn.

Przebudowa przystanków na linii otwockiej Przystanek kolejowy Warszawa Anin - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Stacja kolejowa Warszawa Falenica - wizualizacja Źródło: PKP PLK Przystanek kolejowy Warszawa Radość - wizualizacja Źródło: PKP PLK Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie w Józefowie - wizualizacja Źródło: PKP PLK

Trzy perony

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski doprecyzował z kolei, że liczba autobusów komunikacji zastępczej będzie dostosowana do składów, które jeżdżą obecnie. Mają odjeżdżać co około 10 minut i odjeżdżać z trzech przygotowanych po to peronów. Z jednego będą odjeżdżać autobusy ZTM, a z pozostałych autobusy komunikacji zastępczej zorganizowanej przez Koleje Mazowieckie (w godzinach odjazdu pociągu, który miał jechać do Warszawy).

Skorzystają z nich ci, którzy z Dęblina przesiadają się do Otwocka i dalej jadą w kierunku Wawra. Z kolei w odwrotnym kierunku, z Warszawy do Otwocka, pasażerowie dojadą pociągiem do Wawra, a tam będą dodatkowe dwa perony. Inwestor wytłumaczył, że pociągi będą kończyły bieg na stacji PKP Wawer w okresie zamknięcia linii otwockiej, a później przez rok tylko niektóre będą jechać dalej, ponieważ linia będzie jednotorowa. Między Międzylesiem a Falenicą będzie jeden odcinek jednotorowy i tak samo między Falenicą a Otwockiem. Z tego powodu komunikacja zastępcza za niektóre pociągi zostanie dłużej.

Prezydent Otwocka uzupełnił, że będą dwa dodatkowe przystanki na ulicy Jana Pawła II, w rejonie ulicy Lisiej za PKP Świder. Kolejne dwa powstaną na ulicy Majowej, pomiędzy ulicami Chłodną i Piwną. Niedaleko dwóch stacji benzynowych. Zatrzymają się tam autobusy komunikacji miejskiej i zastępczej.

W miejscu peronu na stacji PKP Świder powstanie tymczasowy. Nie będzie też można wejść na peron od strony wschodniej. W rejonie pobliskiego ronda, na skrzyżowaniu z ulicą Majową, wejście będzie przesunięte 200 metrów dalej. Od strony Majowej wejście będzie tylko od ulicy Kołłątaja/ Górnej. Żeby wejść na peron z drugiej strony, trzeba będzie przejść na koniec peronu od ulicy Jasnej lub przejściem podziemnym.

Ostatnie miejsce, gdzie będzie można swobodnie przejechać po stronie wschodniej, to będzie przejazd w Józefowie, który na czas trwania całej inwestycji będzie otwarty.

Przystanki na Patriotów i progi zwalniające

Mieszkańcy Otwocka dowiedzieli się także na spotkaniu, że Warszawa przygotowała z kolei przystanki bezpośrednio na jezdni ulicy Patriotów. Będą tam też progi zwalniające przed przystankami. Zdaniem wykonawców modernizacji linii otwockiej, to spowoduje, że ruch będzie tam mniej swobodny. Wykonawca zaleca szukania alternatywnych rozwiązań niż ulicę Patriotów. Proponuje kierować się z Otwocka bezpośrednio na trasy S17 i na S2 albo Wałem Miedzeszyńskim do Warszawy. - Organizacja ruchu da możliwość przejazdu, ale należy spodziewać się bardzo dużych utrudnień - usłyszeli mieszkańcy.

- Prawa strona torów, jadąc w kierunku Warszawy od przejazdu w Józefowie, będzie zamknięta przez rok. Po tym okresie zamknięta będzie druga strona, lewa na okres kolejnego roku. Czyli czekają nas dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy - skwitował z kolei prezydent Otwocka.

Wykonawcy oceniają, że pierwszy rok inwestycji może być trudniejszy z uwagi na to, że kolejowo będzie mniejsza przepustowość i uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. W drugim roku zostaną już uruchomione dwa tory i - ich zdaniem - to powinno juz upłynnić ruch.

Przedstawiciele Kolei Mazowieckich wskazali, że obecnie godzinach szczytu jest sześć pociągów, czyli jeżdżą wówczas co 10 minut. Od 27 kwietnia zmniejszy się to o połowę - będą jeździć co 20 minut. Kolejarze i tak zalecają wybór ich składów zamiast wybieranie autobusu do Wawra, bo - jak oceniają - czas przejazdu będzie mocno wydłużony w porównaniu do 20-minutowego oczekiwania na następny pociąg. Poza szczytem pociągi będą jeździły co pół godziny.

- Będziemy w tym okresie od 13 kwietnia uruchamiać dodatkowe połączenia linii W1. Będzie dodatkowy kurs w godzinach szczytu. Właśnie od godziny 6 i w okolicach godziny 15. Jak już tylko będzie sprecyzowana ta trasa, to udostępnimy te rozkłady zaktualizowane - zapowiedział prezydent Margielski. I dodał: - Zaznaczam, że linia W1, która teraz jest linią szybkiego połączenia z centrum miasta ze stacją metro Imielin w Warszawie, po wprowadzeniu zmian w kolei, może ulec wydłużeniu, jeśli chodzi o okres dotarcia. Bo już widzimy zwiększone obciążenie po stronie Wału Miedzeszyńskiego mamy do czynienia z dużą ilością samochodów i korkami.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 13 kwietnia. Pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada uruchomienie linii autobusowej ZS1. Między 12 a 26 kwietnia będzie ona kursowała wzdłuż linii kolejowej po jej zachodniej stronie.

Plan modernizacji linii otwockiej Źródło: PKP PLK

Umowa dotyczy modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu Warszawa Wawer-Otwock (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja S.A.

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer-Otwock kolejarze zaplanowali rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych. "W tym celu wybudowane zostaną dwa dodatkowe tory, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowego układu między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, a liczba kursujących pociągów między Warszawą a Otwockiem oraz Warszawą a Lublinem będzie mogła być większa. Przełoży się to na sprawniejsze i bardziej przewidywalne podróże zarówno w aglomeracji, jak i na trasach dalekobieżnych" - zapewniały we wcześniejszych komunikatach PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W planach jest także przebudowa ośmiu przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Na każdym z nich pojawi się nowoczesny system informacji pasażerskiej. Wszystkie przystanki będą przystosowane do obsługi pasażerów mających problemy z poruszaniem się. Zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków tak, aby - jak np. w Falenicy zachować historyczny wygląd "skrzydlatych" wiat.

Inwestycja na linii otwockiej to także duże zmiany w zakresie bezpieczeństwa i skomunikowania miejscowości leżących wzdłuż torów. Powstanie 20 nowych przejść pod torami oraz przebudowane zostanie istniejące przejście na stacji Warszawa Falenica.

"W ramach inwestycji zlikwidujemy cztery przejazdy kolejowo-drogowe, a w ich miejsce powstaną: tunel drogowy w Radości (ul. Panny Wodnej – Izbicka), tunel w Falenicy (ul. Walcownicza – Bystrzycka), tunel w Józefowie (okolice ul. Cichej – Matejki), wiadukt drogowy na granicy Warszawy i Józefowa (ul. Werbeny – Brucknera)" - wymienili kolejarze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD