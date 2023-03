Protest mieszkańców na S7, są utrudnienia w ruchu

Objazd

- W Grójcu wyznaczony został objazd w kierunku Warszawy węzłem S7 z DK 50, następnie DK 50 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 722 i dalej do miejscowości Łoś i DW 876 do Tarczyna– przekazała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkom. Agnieszka Wójcik.