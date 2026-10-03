Dzieci z niepełnosprawnościami pozostały bez transportu do szkół. "Jesteśmy w rozpaczy"

Dokąd zmierza polska szkoła? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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O sprawie zaalarmowali nas na Kontakt24 rodzice uczniów z Rembertowa. Przekazali, że 29 września grupa rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i niepełnosprawnościami otrzymała nagłą informację telefoniczną, że od 1 października transport ich dzieci do szkół zostaje całkowicie wstrzymany. Sprawa ma dotyczyć około 30 dzieci.

Rodzice zarzucają urzędnikom w Rembertowie rażące niedopełnienie obowiązków. Argumentują, że zgodnie z prawem oświatowym zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla uczniów z niepełnosprawnościami to sztywny, ustawowy obowiązek gminy. "Urząd w Rembertowie wprost odmówił jego realizacji" - zaznaczyli w mailu przesłanym do redakcji.

Brak alternatywy

W mailu podkreślili, że nie zaproponowano im żadnego transportu alternatywnego. "Zamiast tego urzędnicy cynicznie sugerowali, aby organizować dowóz 'na własną rękę'" - przekazali. I dodali, że nie wszyscy rodzice są w stanie tak zadziałać. W transporcie zorganizowanym jest zapewniona asysta i wiele dzieci korzysta z tej formy bezpiecznego dowozu od lat.

Wytykają urzędnikom również brak kontaktu. Jak przekazali, zostali zignorowani, a urząd nie wysłał w tej sprawie żadnego oficjalnego pisma, czy maila, co jest - ich zdaniem - niezgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i znacząco utrudnia skargi w wyższych instancjach. Zaznaczyli też, że informacja o wstrzymaniu transportu dotarła do nich w ostatniej chwili.

"Jesteśmy w rozpaczy"

Rodzice nawiązali także do tego, co mieli usłyszeć od urzędników. Jak przekazali, wstrzymanie transportu urząd telefonicznie tłumaczył problemami z procedurą przetargową i protestem do umowy z przewoźnikiem. "Przerzucono odpowiedzialność za błędy urzędnicze na rodziców i bezbronne dzieci" - uważają.

Rodzice postanowili działać i zebrać podpisy pod skargą oraz wnioskiem o pilną interwencję do burmistrza Rembertowa. "Wiemy jednak, że urzędowa machina na rozpatrzenie pism ma 30 dni. My nie mamy 30 dni" - zaznaczyli.

Jak podkreślili, z dnia na dzień legło w gruzach ich życie prywatne i zawodowe. "Jesteśmy w rozpaczy, bo musimy wybierać między opieką nad dziećmi a pracą, a ucierpi na tym przede wszystkim edukacja i stabilizacja naszych dzieci. Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaburzenie 'porządku dnia' jest traumą" - dodali.

Problemy z wykonawcami

O sprawę zapytaliśmy urząd w Rembertowie. Potwierdził, że od 1 października transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz placówek specjalistycznych został czasowo wstrzymany.

Opisał powody takiej decyzji. Jak przekazali urzędnicy, sytuacja ta wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2026/2027. "Postępowanie zostało ogłoszone blisko trzy miesiące temu, jednak w trakcie jego trwania doszło do wycofania się jednego z oferentów. Na końcowym etapie oceny ofert, wykonawca z najkorzystniejszą ofertą po czterech tygodniach procedowania złożył informacje o braku możliwości realizowania zamówienia" - wyjaśniła Małgorzata Sierzpowska z Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Jak dodała, po wyborze kolejnego wykonawcy zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co wstrzymało możliwość zawarcia umowy i znacząco wydłuża cały proces.

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"Dzielnica podejmuje wszelkie możliwe działania"

Zdaniem urzędu zostały już wyczerpane wszystkie możliwości udzielenia dodatkowych zamówień, przewidziane przez przepisy.

"Nie jest prawdą, że rodzicom nie zaproponowano innych rozwiązań" - zastrzegła Sierzpowska. Poinformowała, że rodzicom dzieci przekazano informacje o możliwości zawarcia indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu realizowanego we własnym zakresie.

"Dzielnica podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniałą sytuację. Złożyliśmy do Krajowej Izby Odwoławczej pismo z prośbą o pilne zakończenie postępowania, co umożliwiłoby niezwłoczne podpisanie umowy i wznowienie transportu" - przekazała Sierzpowska

Urząd Dzielnicy Rembertów liczy na szybkie zakończenie procedury i jak najszybsze przywrócenie przewozów dla wszystkich uprawnionych dzieci.