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Dzieci z niepełnosprawnościami pozostały bez transportu do szkół. "Jesteśmy w rozpaczy"

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Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Dokąd zmierza polska szkoła?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock
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Urząd dzielnicy Rembertów wstrzymał transport do szkół dla dzieci z niepełnosprawnościami i orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Oburzeni rodzice zarzucają urzędnikom rażące niedopełnienie obowiązków i brak przedstawienia jakiejkolwiek alternatywy. Z kolei przedstawiciele urzędu bronią się, twierdząc, że w tej sytuacji zrobili wszystko, co było w ich mocy.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O sprawie zaalarmowali nas na Kontakt24 rodzice uczniów z Rembertowa. Przekazali, że 29 września grupa rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i niepełnosprawnościami otrzymała nagłą informację telefoniczną, że od 1 października transport ich dzieci do szkół zostaje całkowicie wstrzymany. Sprawa ma dotyczyć około 30 dzieci.

Rodzice zarzucają urzędnikom w Rembertowie rażące niedopełnienie obowiązków. Argumentują, że zgodnie z prawem oświatowym zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla uczniów z niepełnosprawnościami to sztywny, ustawowy obowiązek gminy. "Urząd w Rembertowie wprost odmówił jego realizacji" - zaznaczyli w mailu przesłanym do redakcji.

Brak alternatywy

W mailu podkreślili, że nie zaproponowano im żadnego transportu alternatywnego. "Zamiast tego urzędnicy cynicznie sugerowali, aby organizować dowóz 'na własną rękę'" - przekazali. I dodali, że nie wszyscy rodzice są w stanie tak zadziałać. W transporcie zorganizowanym jest zapewniona asysta i wiele dzieci korzysta z tej formy bezpiecznego dowozu od lat.

Wytykają urzędnikom również brak kontaktu. Jak przekazali, zostali zignorowani, a urząd nie wysłał w tej sprawie żadnego oficjalnego pisma, czy maila, co jest - ich zdaniem - niezgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i znacząco utrudnia skargi w wyższych instancjach. Zaznaczyli też, że informacja o wstrzymaniu transportu dotarła do nich w ostatniej chwili.

"Jesteśmy w rozpaczy"

Rodzice nawiązali także do tego, co mieli usłyszeć od urzędników. Jak przekazali, wstrzymanie transportu urząd telefonicznie tłumaczył problemami z procedurą przetargową i protestem do umowy z przewoźnikiem. "Przerzucono odpowiedzialność za błędy urzędnicze na rodziców i bezbronne dzieci" - uważają.

Rodzice postanowili działać i zebrać podpisy pod skargą oraz wnioskiem o pilną interwencję do burmistrza Rembertowa. "Wiemy jednak, że urzędowa machina na rozpatrzenie pism ma 30 dni. My nie mamy 30 dni" - zaznaczyli.

Jak podkreślili, z dnia na dzień legło w gruzach ich życie prywatne i zawodowe. "Jesteśmy w rozpaczy, bo musimy wybierać między opieką nad dziećmi a pracą, a ucierpi na tym przede wszystkim edukacja i stabilizacja naszych dzieci. Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaburzenie 'porządku dnia' jest traumą" - dodali. 

Problemy z wykonawcami

O sprawę zapytaliśmy urząd w Rembertowie. Potwierdził, że od 1 października transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami do szkół oraz placówek specjalistycznych został czasowo wstrzymany.

Opisał powody takiej decyzji. Jak przekazali urzędnicy, sytuacja ta wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na świadczenie usług przewozowych w roku szkolnym 2026/2027. "Postępowanie zostało ogłoszone blisko trzy miesiące temu, jednak w trakcie jego trwania doszło do wycofania się jednego z oferentów. Na końcowym etapie oceny ofert, wykonawca z najkorzystniejszą ofertą po czterech tygodniach procedowania złożył informacje o braku możliwości realizowania zamówienia" - wyjaśniła Małgorzata Sierzpowska z Urzędu Dzielnicy Rembertów.

Jak dodała, po wyborze kolejnego wykonawcy zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co wstrzymało możliwość zawarcia umowy i znacząco wydłuża cały proces.

"Dzielnica podejmuje wszelkie możliwe działania"

Zdaniem urzędu zostały już wyczerpane wszystkie możliwości udzielenia dodatkowych zamówień, przewidziane przez przepisy.

"Nie jest prawdą, że rodzicom nie zaproponowano innych rozwiązań" - zastrzegła Sierzpowska. Poinformowała, że rodzicom dzieci przekazano informacje o możliwości zawarcia indywidualnych umów na zwrot kosztów dowozu realizowanego we własnym zakresie.

"Dzielnica podejmuje wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej rozwiązać zaistniałą sytuację. Złożyliśmy do Krajowej Izby Odwoławczej pismo z prośbą o pilne zakończenie postępowania, co umożliwiłoby niezwłoczne podpisanie umowy i wznowienie transportu" - przekazała Sierzpowska

Urząd Dzielnicy Rembertów liczy na szybkie zakończenie procedury i jak najszybsze przywrócenie przewozów dla wszystkich uprawnionych dzieci.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Osoby z niepełnosprawnościamidzieciSzkoła
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