Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu

Policja zatrzymała pijanego kierowcę Źródło: KPP Pruszków

Do kolizji doszło na terenie gminy Raszyn. - Choć pokrzywdzony nie znał wszystkich szczegółów, wskazał kierunek, w którym oddalił się sprawca. W toku dalszych działań policjanci zauważyli pojazd posiadający uszkodzenia mogące świadczyć o udziale w zdarzeniu drogowym - poinformowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Funkcjonariusze przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych zatrzymali kierowcę. - Szybko wyjaśnił się powód jego ucieczki. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie potwierdziło blisko trzy promile alkoholu w organizmie kierującego. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa, do którego się przyznał - wskazała policjantka.

O dalszym wymiarze kary zadecyduje sąd.