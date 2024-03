Przedłużyli pobyt w Polsce, dostali nakazy powrotu do swoich ojczystych krajów

Po kontroli legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie podwarszawskiego Raszyna zatrzymano cztery osoby: dwoje obywateli Indii oraz dwóch Gruzinów za nielegalny pobyt. - Obywatele Indii przeterminowali swoje pobyty w Polsce o co najmniej rok oraz nie posiadali żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego zamieszkiwania i pracy na terenie naszego kraju - podała kapitan Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dodała, że w trakcie czynności sprawdzających okazało się, że Hinduska posiada zezwolenie na pobyt czasowy, ale jedynie na terytorium Portugalii, dlatego "kobietę pouczono o obowiązku niezwłocznego powrotu do tego kraju". Drugi zatrzymany, obywatel Indii, również będzie musiał opuścić terytorium Polski.

Przerobione odbitki w paszporcie

- Dwóch Gruzinów, podobnie jak Hindusi, przebywali w Polsce bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu na terytorium RP - poinformowała kapitan Bielec. Oprócz tego, w paszporcie jednego z mężczyzn były dwie przerobione odbitki stempli polskiej i gruzińskiej kontroli granicznej. - Jak przyznał mężczyzna w rozmowie z mundurowymi - zdrapał oryginalne daty na odbitkach stempli zamieszczając inne po to, aby móc wyjechać do Gruzji, a następnie z powrotem wjechać do Polski w dozwolonym terminie - przekazała rzeczniczka.