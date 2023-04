Pracowali "na czarno", granicę przekroczyli nielegalnie

Bez wiz

"W wyniku kontroli funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy przebywają w Polsce nielegalnie - bez ważnych wiz lub innych dokumentów, które uprawniałyby ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Zarówno z ich oświadczeń, jak i sprawdzeń dokonanych w systemach teleinformatycznych wynika, że do Polski dostali się nielegalnie, przekraczając granicę państwową wbrew przepisom" - informuje w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. - "Dlatego wobec wszystkich wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru Schengen na okres od roku do trzech lat".