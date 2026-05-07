Policyjne taśmy przy budynku. "Zdarzenie o charakterze kryminalnym"

"Zdarzenie o charakterze kryminalnym" w Raszynie
"Zdarzenie o charakterze kryminalnym" w Raszynie
Źródło: TVN24
W jednym z domów w podwarszawskim Raszynie doszło do "zdarzenia o charakterze kryminalnym". Policjanci pracują na miejscu, nie informują o tym, co się tam stało. Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, doszło do zabójstwa kobiety.

W czwartek późnym popołudniem straż pożarna i policja pojawiły się przy ulicy Mokrej w Raszynie.

O interwencję zapytaliśmy straż pożarną. Straż dostała zgłoszenie o zasłabnięciu kobiety. - Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - poinformował aspirant Michał Składanowski ze straży pożarnej w Pruszkowie.

Po więcej informacji odesłał do policji.

Oficer prasowy policji w Pruszkowie podkomisarz Monika Orlik w czwartek potwierdziła tylko, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym.

Na miejscu są duże siły policji. Funkcjonariusze prowadzą na miejscu czynności i nie przekazują żadnych informacji o sprawie. Odgrodzili teren działań.

Nieoficjalnie, jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, doszło do zabójstwa kobiety. "Ma ona ranę postrzałową głowy. Służby wezwały jej małoletnie dzieci" - dodał. Sprawca jest poszukiwany.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
