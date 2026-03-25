Wypadł z ronda i rozbił się w rowie. Kierowca nie żyje, trzy osoby są ranne

Do wypadku doszło w środę (25 marca) po północy na drodze wojewódzkiej nr 747 w miejscowości Raj w powiecie lipskim.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 28-letni kierujący samochodem osobowym marki BMW nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego przejechał przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, przebił bariery ochronne i zjechał z wysokiego pobocza do przydrożnego rowu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lipsku.
Kierowca zginął na miejscu. W pojeździe podróżowało jeszcze troje pasażerów, wszyscy trafili do szpitali.
Ranni pasażerowie
19-latkę z ciężkimi obrażeniami zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 22-letnia kobieta oraz 25-letni mężczyzna z obrażeniami niezagrażającymi życiu zostali przetransportowani karetkami.
"Na miejscu zdarzenia pracowały służby ratunkowe oraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia" - informuje komenda.
