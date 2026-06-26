Okolice Zakaz podlewania ogródków, kontrole zużycia wody w celach "innych niż bytowe" Katarzyna Kędra |

Jak susza wpływa na rolnictwo? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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"W związku z ponadnormatywnym zużyciem wody i spadkami ciśnienia w sieci wodociągowej oraz w celu zabezpieczenia zasobów wody dla jej użytkowników w warunkach suszy, w dniach 25-30 czerwca 2026 r. na terenie Gminy Radzymin obowiązuje całkowity zakaz podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych, napełniania basenów z gminnej sieci wodociągowej" - poinformowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie.

Jak podkreślono, wodomierze pracują w systemie "zdalnego odczytu i monitorowania przepływów". "Odbiorcy otrzymają indywidualne powiadomienia o obowiązującym Zarządzeniu porządkowym Burmistrza Radzymina z dnia 25.06.2026 r." - zapowiedziano.

Zdalne odczyty zużycia wody. Mieszkańcy oburzeni

Z kolei na stronie gminy Radzymin zapowiedziano, że od 25 czerwca ruszyły kontrole zużycia wody "do celów inne niż bytowe". Przez całą dobę sprawdzane będą zdalne odczyty podliczników.

Pod postem na ten temat rozgorzała dyskusja o tym, że problem z brakiem wody występuje już od kilku lat. "Pieniądze za wodę należy płacić, ale to burmistrz będzie decydował na co ta woda będzie wykorzystywana. Było nie stawiać tyle blokowisk" - zauważyła jedna z mieszkanek.

"Chyba sobie jaja robicie, ludzie płacą za wodę, mają trawniki, inwestują pieniądze, a ja się umyć nie mogę o godzinie 18, bo woda w kranie leci ciurkiem" - napisał inny mieszkaniec.

"Zapłacę karę, jeśli ją dostanę. A na jaki gminny podmiot wystawić fakturę za zniszczony ogród i rośliny domowe?" - zastanawiała się kolejna osoba.

Piaseczno i Brwinów już mają ograniczenia

Radzymin to kolejna gmina, która używa argumentu suszy, by wprowadzić ograniczenia zużycia wody. Tak było do tej pory w Piasecznie. Mieszkańcy Józefosławia w tej gminie opowiadali nam, że w skrajnych przypadkach muszą nabierać wodę do garnków na zapas. Jak twierdzą, braki wody mają związek z intensywną zabudową. Gmina ciągle się rozrasta, a system wodociągowy nie nadąża.

Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Podobny problem mają mieszkańcy Brwinowa, gdzie również wprowadzono zakaz podlewania ogródków, czy napełniania przydomowych basenów. Zakazy obowiązują przez całe lato.

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